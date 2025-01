25 anni di Associazione Pensionati Galbiatesi, 5.400 servizi nel 2024

Il presidente Giovanni Andreotti: “Siamo un modello esemplare di cittadinanza attiva”

68 i volontari operativi

GALBIATE – 5.419 servizi, quasi 20 al giorno svolti dai 68 volontari operativi. Sono i numeri del 2024 dell’Associazione Pensionati Galbiatesi Odv, premiata dall’amministrazione comunale.

“In questi 25 anni – spiega il presidente Giovanni Andreotti – l’Associazione si è notevolmente ingrandita aumentando via via le proprie attività. Il 2024 è stato un anno di grande impegno per tutti noi; abbiamo svolto 5.419 servizi oltre 1.000 servizi in più rispetto al 2023 erano stati 4430; il che vuol dire che ogni giorno i 68 Volontari svolgono più di 20 servizi per la collettività”.

Di seguito le attività svolte: 1.532 servizi di accompagnamento di persone diversamente abili presso i centri educativi in convenzione con il Comune; 1.749 trasporti di anziani presso il Centro Diurno Le Querce di Mamre; 1.184 servizi di accompagnamento in risposta alle chiamate dei cittadini per raggiungere ospedali e altri luoghi di cura; 353 servizi di trasporto presso il Movimento 3 Età; 260 viaggi per il servizi Carica e Discarica su richiesta di privati per il conferimento di materiali presso il centro di raccolta comunale; 341 presenze per vigilanza presso la scuola elementare di Galbiate durante l’entrata e l’uscita degli alunni

Da aggiungere inoltre la collaborazione con il Gruppo Cinema e l’attività di animazione presso la Casa di riposo di Villa Serena.

“Quest’anno abbiamo rivisto il parco automezzi cedendo l’Opel Corsa, poco adatta alle esigenze dei nostri trasporti ed acquistando una Dacia Sandero con il contributo del Fondo di Comunità di Galbiate ed una Hyundai I10 portando quindi a 6 le auto di servizio oltre al furgone in uso al Ns. Volontario per i servizi Carica e Discarica; mezzi che hanno percorso nell’anno 65.262 KM”.

“Grazie alla generosità nel donare tempo ed energia abbiamo fatto tutto questo lavoro e siamo, lasciatemelo dire, un modello esemplare di cittadinanza attiva proprio come previsto dal nostro atto costitutivo. In questi momenti in cui la nostra società è a dire poco complicata, dove ognuno pensa a se stesso dove la solidarietà sembra scomparsa, i Volontari svolgono un ruolo cruciale nel sostenere gli organi istituzionali preposti che spesso non hanno risorse sufficienti, sono quindi parte fondamentale nel miglioramento sociale, diventando una straordinaria realtà che aiuta la comunità ed è vicina alle persone che si trovano nel bisogno” ha concluso il presidente.

Il sindaco Piergiovanni Montanelli ha commentato: “A nome dell’amministrazione comunale di Galbiate esprimo il nostro più sincero grazie per le migliaia di servizi svolti, per le decine di migliaia di chilometri percorsi e per l’infinita generosità e solidarietà che anche nel corso dell’anno recentemente concluso l’associazione pensionati Galbiatesi ha dimostrato nei confronti di tutta la collettività. Così come importante è la collaborazione attivata con tante altre realtà associative e non solo”.

“L’erogazione di servizi sempre più richiesti rappresenta per i nostri cittadini una enorme opportunità ed un valore inestimabile per il miglioramento della qualità della vita di fasce deboli o svantaggiate purtroppo in costante crescita (per motivi anagrafici, economici). Quindi convintamente continueremo a garantire il nostro supporto e con piacere rimarco anche il sostegno da parte del Fondo di Comunità di Galbiate per l’acquisto degli ultimi automezzi”.