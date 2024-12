Abbadia, il 2024 nei numeri: aumentano gli incassi per i parcheggi, calano le multe

In crescita le violazioni gravi con decurtazione dei punti

Il 50% di chi subisce la multa paga. Il sindaco: “Un dato virtuoso”

ABBADIA LARIANA – Nella serata di giovedì 19 dicembre l’Amministrazione comunale di Abbadia (sindaco, assessori, il gruppo consiliare di maggioranza) ha incontrato la cittadinanza per aggiornare sull’attività fin qui svolta nel 2024.

Uno dei dati più interessanti – e più corposi fra le voci di Bilancio – è quello relativo agli incassi della sosta nel capoluogo, in crescita rispetto al 2023 (nonostante un paio di mesi di maltempo): si è passati da 212.382 euro a 224.134 euro. Dal 2020 a oggi la cifra è aumentata di oltre l’80%, “sia grazie ai gratta e sosta e poi ai parchimetri, sia per una percentuale di pagamento in crescita” ha spiegato il sindaco Roberto Azzoni. Segno “più” anche per la sosta ai Piani Resinelli, il cui incasso passa da 32.122 a 38.018 euro (al 31 ottobre). Il 2025 segnerà il passaggio da gestione in convenzione dei parcheggi ai Resinelli a gestione diretta, grazie all’acquisto di cinque parchimetri. “Stimiamo già ora un incasso in ulteriore crescita nel 2025” ha annunciato Azzoni.

In calo le sanzioni

In calo i numeri legati alle sanzioni relative al Codice della strada: nel corso del 2024 ne sono state elevate 1.931, per una cifra di 214.298 euro di cui 105.625 incassati entro 60 giorni e iscritti a Bilancio. Nel 2023 i verbali furono 2.480, per un incassato di 138mila euro. “Ad Abbadia il 50% delle sanzioni viene pagato, questo dato ci rende un’eccellenza in Italia” ha spiegato il primo cittadino.

Se le sanzioni calano, aumentano però quelle gravi con decurtazione dei punti: ne sono stati tolti 272, +41,9% dal 2023 (furono 158). Pesano le violazioni per sosta su stallo riservato ai disabili, 29, ma anche 8 casi di inosservanza del semaforo rosso. Gli agenti di Polizia locale sono stati chiamati a effettuare 16 rimozioni, con 2 sospensioni di patente e 2 sequestri amministrativi del veicolo. A livello di sanzioni di polizia amministrativa, spicca il 15 alla voce “errato conferimento dei rifiuti”.

Tassa di soggiorno: segno “più”

Anche gli introiti della tassa di soggiorno, introdotta ormai quattro anni fa, sono in aumento: nel 2024 sono stati 28.750 euro contro i 22.438 dello scorso anno, per un incremento percentuale già del 28%. “Abbadia è sempre più attrezzata e sempre più attività scelgono questo tipo di investimento. Si viene così a creare un circolo virtuoso, poiché la cifra sarà reinvestita per il paese”.

Rifiuti: centrato l’obiettivo sulla differenziata

L’obiettivo del Comune per il 2024 era ridurre la frazione indifferenziata. Rispetto al 2023 si è verificato un lieve aumento, da 397 a 405 tonnellate, per quanto riguarda la quantità di indifferenziato. La percentuale di raccolta differenziata è pressoché stabile rispetto al 2023, pari al 79%. Anche quest’anno è stato raggiunto il premio per la raccolta differenziata da Silea. “A fronte della diminuzione di produzione di 115 tonnellate di indifferenziato in cinque anni – ha spiegato Azzoni – la raccolta differenziata è aumentata di 250 tonnellate, segno che il paese è stato molto bravo”. Come ormai tradizione la produzione dell’indifferenziato aumenta sensibilmente durante i mesi estivi a causa dell’alto numero di visitatori e villeggianti. “Fra l’inverno e la primavera installeremo, con il Pnrr, alcune piccole ecoisole in punti strategici del paese”.

Investimento sulle risorse umane

Al momento in Municipio lavorano 12 persone assunte a tempo pieno, più alcuni assunti da un altro ente. La macchina amministrativa verrà potenziata, al netto del turnover tra chi è in uscita e chi lo rimpiazzerà, come sottolineano le 41 ore settimanali in più di risorse umane, cui si aggiungono 6 ore in più di assistente sociale. “Un ulteriore tentativo di compiere un salto di qualità” ha illustrato con soddisfazione il sindaco.

TUTTE LE CIFRE DEL 2024 DEL COMUNE DI ABBADIA LARIANA