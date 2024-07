Abbadia Lariana, tutto pronto per la tradizionale ‘Remada’

La manifestazione non competitiva si terrà il 21 luglio

E’ la 37esima edizione

ABBADIA LARIANA – Mancano pochi giorni alla 37^ edizione de “La Remada”, ovvero la manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o a pagaia organizzata dal Centro Sport Abbadia con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Abbadia Lariana. L’appuntamento è per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio.

La tradizionale manifestazione, in programma per la mattinata di domenica, sarà preceduta da un ricco programma per grandi e piccoli e, naturalmente, ci sarà la possibilità di usufruire della cucina al Parco Ulisse Guzzi che proporrà i piatti tipici.

Ecco il prgramma:

Venerdì 19 alle ore 19.30: apertura cucina con piatti tipici. Alle ore 21: serata dedicata ai bambini.

Sabato 20 alle ore 19.30: apertura cucina con piatti tipici. Alle ore 21: "Un'illusione sotto le stelle".

Domenica 21 alle ore 12.30: apertura cucina con piatti tipici. Una domenica pomeriggio dedicata al gioco, divertimento e tanto altro.

La Remada

Domenica 21 luglio ritrovo alle ore 8 per iscrizioni al Parco Ulisse Guzzi. Alle ore 10 partenza delle imbarcazioni. Seguiranno le premiazioni presso il giardino Parrocchiale.

A tutti i partecipanti all’iscrizione verrà consegnato un omaggio e un buono panino e bibita. La quota di iscrizione è di 15 euro per ogni passeggero che prenderà posto sull’imbarcazione.

Per informazioni mandare una e-mail al seguente indirizzo: csabbadia@libero.it