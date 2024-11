Airuno in foto: un concorso fotografico per ricordare Alfredo Meregalli

Le premiazioni si terranno il 6 gennaio: i ragazzi sono divisi in tre categorie in base all’età

Il concorso Airuno in foto è dedicato alla memoria di Alfredo Meragalli, storico presidente del Foto Club del paese

AIRUNO – Un concorso fotografico per ricordare Alfredo Meregalli, storico presidente del Foto Club di Airuno nonché socio della Pro Loco scomparso a marzo all’età di 71 anni. E’ quanto organizzano la Pro Loco e l’amministrazione comunale che hanno deciso di promuovere Airuno in foto, concorso fotografico rivolto alle giovani generazioni per promuovere e sostenere l’avvicinamento e lo studio della fotografia. La partecipazione è aperta infatti a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 9 e i 19 anni: le premiazioni si terranno lunedì 6 gennaio al cine Smeraldo dell’oratorio in occasione della tradizionale tombolata della Befana. Gli iscritti verranno suddivisi in tre fasce, in base all’età ed è prevista la premiazione della miglior foto per ogni fascia d’età.

L’iniziativa è rivolta agli studenti del paese: quelli della primaria e delle medie possono parteciparvi se iscritti alle scuole del comune, mentre gli studenti delle scuole superiori devono essere residenti ad Airuno. L’obiettivo è promuovere la creatività e il legame con il territorio: proprio per questo sono stati individuati tre temi portanti, ovvero “I colori d’autunno” per gli alunni della primaria; “Un bene prezioso: l’acqua di Airuno” per le medie e “Urban Life” per le superiori.

L’adesione al concorso, con consegna della foto, va fatta entro il 20 dicembre mandando una mail a airunoinfoto@gmail.com, oppure scrivendo al 328 8056840 (Ktia), 392 4962529 (Franco).