Bellano. Anche le cartoline di Vitali a sostegno di Pesa Vegia e commercianti

Donate a chi nelle prossime settimane farà acquisti nei negozi aderenti

Le opere d’arte del maestro e benemerito bellanese immortalate negli scatti di Carlo Borlenghi

BELLANO – A Bellano, dopo il successo dello scorso anno, ritornano in distribuzione una serie di cartoline con le splendide foto di Carlo Borlenghi che permetterà a bellanesi e turisti di collezionare questi piccoli gioielli della fotografia dedicati all’arte del maestro Danilo Vitali, in occasione dell’apertura di San Nicolao con l’esposizione delle opere da lui donate alla collettività.

Per la seconda edizione dell’iniziativa sono stati scelti quaranta soggetti, stampati in duecento copie ciascuno, che saranno donati a chi, nelle prossime settimane, farà acquisti nei negozi del paese aderenti.

Le cartoline sono in distribuzione da ieri, giovedì, nei negozi e nelle attività di Bellano. A ogni esercente spetterà una singola serie di cartoline e i clienti potranno collezionare l’intera serie servendosi nelle diverse attività locali. Una speciale cartolina sarà riservata ai visitatori dello spazio San Nicolao Arte contemporanea.

Anche in questo caso, così come per la sottoscrizione a premi “A Natale siamo tutti più buoni”, si tratta di una bella opportunità per sostenere la Pesa Vegia e incentivare l’economia locale.

“Ringrazio tutti i commercianti bellanesi che hanno aderito a questa proposta, per la generosità dimostrata, ancora una volta, nei confronti del nostro paese – commenta Gianni Valsecchi, presidente della Pro Loco – Un grande ringraziamento, poi, va a Carlo Borlenghi e a Danilo Vitali che con la loro arte hanno premesso di realizzare queste cartoline, con soggetti tanto belli”.

Soddisfatto per l’avvio dell’iniziativa anche il sindaco Antonio Rusconi, che aggiunge: “Questa è un’occasione molto bella per omaggiare il maestro e cittadino benemerito Danilo Vitali, e per evidenziare il valore della sua donazione. Le cartoline riproducono una trentina di opere del maestro Vitali, il suo ritratto realizzato da Carlo Borlenghi in occasione di “Ritratto di Bellano” e alcune fotografie che lo ritraggono all’opera”.

L’elenco degli esercizi commerciali, artigiani e studi professionali che distribuiscono le cartoline si può trovare sul sito www.discoveringbellano.eu.