Bellano. Pontile galleggiante, il sindaco: “Importante per mobilità e turismo lacuale”

ll commento del primo cittadino sui finanziamenti per la struttura nel golfo ‘La Stupenda’

Con la nuova installazione, i pontili a Bellano saliranno a tre

BELLANO – “Siamo naturalmente soddisfatti del finanziamento regionale e dell’opera che l’Autorità di Bacino intende portare avanti. Quello del pontile galleggiante è un progetto già in essere, avviato, con il quale vogliamo incrementare i pontili per attracco temporaneo in paese. Per aumentare la mobilità lacuale e il turismo è importante dotarsi di più strutture simili”.

Parole ricche di entusiasmo quelle di Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, di fronte ai finanziamenti rilasciato all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori da Regione Lombardia per costruire il nuovo pontile galleggiante presso golfo ‘La Stupenda’.

Con il nuovo pontile galleggiante, il numero di installazioni a Bellano salirebbe a tre, andando ad aggiungersi a quella in via Carlo Alberto e al molo.

La struttura fungerà da servizio di attracco temporaneo e carico scarico. Un costo complessivo d’intervento pari a 156 mila euro, con contributo regionale di 78 mila euro. Proseguono dunque gli investimenti di Regione per valorizzare i laghi lombardi: l’ente ha stanziato complessivamente 4,5 milioni di euro per sviluppare la navigazione turistica e di linea, la messa in sicurezza e ammodernamento della portualità e delle infrastrutture di trasporto. Risorse che permetteranno l’apertura di 26 cantieri in tutta la regione, con l’avvio dei lavori nel corso di quest’anno e la chiusura nel 2025.

Sull’iniziativa si è espresso anche Giacomo Zamperini, consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia: “Regione Lombardia investe in progetti di concretezza”.