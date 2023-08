Nuovo pontile galleggiante a Bellano, dalla Regione 78mila euro

Il costo totale dell’intervento ammonta a 156.000 euro

Il consigliere regionale Zamperini (Fratelli d’Italia): “Regione Lombardia investe in progetti di concretezza”

BELLANO – La Regione Lombardia continua a investire per migliorare e valorizzare i tesori naturali dei laghi lombardi. Una significativa delibera, approvata di recente dalla Giunta Regionale, segna un passo avanti cruciale nel potenziamento delle infrastrutture legate alla navigazione turistica e di linea. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, in collaborazione con l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Il pacchetto di opere, con uno stanziamento totale di 4,5 milioni di euro, mira a sviluppare la navigazione lacustre, potenziare la sicurezza e modernizzare le infrastrutture portuali.

Tra gli obiettivi principali vi è la riqualificazione di porti e pontili, l’implementazione e il completamento di percorsi panoramici lungo le sponde lacustri e la creazione di strutture per agevolare la navigazione pubblica sia turistica che di linea, oltre che quella da diporto.

Un particolare focus è rivolto a Bellano e al suo Golfo “La Stupenda”. Qui è prevista la costruzione di un pontile galleggiante dedicato all’attracco temporaneo e alle operazioni di carico/scarico. Il costo totale dell’intervento è di 156.000 euro, dei quali Regione Lombardia supporterà con 78.000 euro.

Il Consigliere Regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa. Ha evidenziato come Regione Lombardia dimostri ancora una volta attenzione nei confronti del territorio, con un finanziamento significativo per la costruzione del nuovo pontile a Bellano e un investimento superiore a un milione e mezzo di euro destinato al Lario. Zamperini ha espresso gratitudine verso gli assessoriTerzi e Lucente, aggiungendo: “Regione Lombardia investe in progetti di concretezza, mettendo a disposizione risorse per il territorio con questo intervento che renderà più sicuro, affidabile e attrattivo il nostro lago. Ora, dobbiamo concentrare gli sforzi per completare la regionalizzazione del servizio di navigazione, affinché gli investimenti possano essere fatti anche sui mezzi di trasporto che traghettano turisti e lecchesi tra le due sponde”.