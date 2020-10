Brivio, due classi della primaria in quarantena e 3 nuovi positivi al Covid

L’aggiornamento sul contagio da Covid a Brivio

In isolamento gli alunni di due classi della primaria

BRIVIO – Tre nuovi contagi e due classi della scuola primaria in quarantena dopo la positività al tampone di una persona venuta a contatto con gli alunni. E’ la situazione fotografata oggi dal sindaco Federico Airoldi in merito all’andamento dell’epidemia da Covid 19.

“I dati giunti dalla Prefettura indicano che il numero delle persone coinvolte è salito ad 11, e più precisamente tre positivi, sei in isolamento in quanto a stretto contatto con i positivi

e uno in quarantena in quanto rientrato dall’estero”.

Didattica a distanza per due classi della primaria

Anche gli alunni di due classi della scuola primaria sono stati messi in quarantena su disposizione del dirigente scolastico dopo l’accertamento della positività al tampone molecolare di un soggetto venuto a contatto con gli alunni. “L’Istituto Comprensivo ha correttamente attivato tutte le procedure previste dai protocolli d’Istituto, dalle linee guida dell’ATS Brianza e Ministeriali. Per queste classi è stata attivata la didattica digitale integrata. Per tutte le altre classi prosegue regolarmente la didattica in presenza.

Ringrazio il dirigente Chiara Ferrario per la precisa e puntuale collaborazione”.

L’ordinanza

Il sindaco ricorda che da giovedì 22 ottobre sarà attiva l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Attilio Fontana e dal ministro Speranza che prevede il divieto di spostamento dalle 23 alle 5 del mattino successivo, salvo “comprovate esigenze lavorative”, situazioni di necessità, e motivi di salute con autocertificazione.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato” con il pagamento di una somma da 400 a 3mila euro.