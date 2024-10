A Erve tutto pronto per un nuovo goloso evento… la Sagra della Castagna

Tutti invitati domenica 13 ottobre nella cornice autunnale del piccolo comune della Valle San Martino

Mercatini gastronomici, di hobbistica e artigianato, ma anche buon cibo, musica e caldarroste

ERVE – L’autunno ormai è arrivato e, dopo un’estate ricca di eventi, a Erve si ricomincia con altri golosi appuntamenti organizzati dalla Pro Loco. L’invito per tutti è fissato a domenica 13 ottobre quando, nella cornice autunnale del più piccolo comune della Valle San Martino in provincia di Lecco, è in programma la tradizionale Sagra della Castagna.

Ad accogliere i visitatori, dal mattino saranno presenti i mercatini gastronomici, di hobbistica ed artigianato. Il pranzo, dalle ore 12.30, prevede gustosi piatti all’insegna di sua maestà la castagna e non solo! Nel pomeriggio verranno distribuite le buonissime caldarroste, preparate come vuole la tradizione con l’aiuto dei giovani ervesi, accompagnate da un buon vin brulè e dalla musica italiana e folk della band “I Croccanti”.