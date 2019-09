Al via Street food on tour, al Lavello tre giorni dedicati alle buone forchette

Si è aperta la prima edizione di Street food on tour

Al Lavello una tre giorni per assaggiare cibi da tutto il mondo

CALOLZIOCORTE – Si è aperta alle 12 di oggi, venerdì, con il taglio del nastro la prima edizione di Street food on tour a Calolziocorte. Un evento che, se tutto andrà bene, ha tutte le carte in regola per raggiungere i numeri del Mercato Europeo di Lecco.

Per l’apertura erano presenti i rappresentanti della Confesercenti Lombardia Ovest che hanno organizzato l’evento con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Molto apprezzata la bella cornice del lungolago del Lavello che rappresenta il valore aggiunto per una manifestazione di successo.

E’ stato il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi a dare ufficialmente il via alla manifestazione con lui gli assessori Cristina Valsecchi, Luca Caremi e Dario Gandolfi. Per tre giornate il lungolago diventerà punto di riferimento per i buongustai che, oltre a specialità del territorio e italiane, potranno assaggiare piatti da tutto il mondo.

Una ventina gli stand allestiti per questa prima edizione: cucina greca, messicana, spagnola, valtellinese, hamburger di canguro, birre artigianali, prodotti tipici liguri e siciliani e tanto altro altro in un mix di profumi, sapori e colori.

Le cucine resteranno aperte fino a mezzanotte nelle serate di venerdì e sabato, anche domenica sera possibile gustare ottimi cibi ma si chiuderà un po’ prima. Sul lungolago sono stati allestiti tanti tavoli dove poter mangiare in tutta tranquillità.

“Sono convito che sarà un successo, è troppo bella la location – ha detto Giulio Zambelli, presidente Promozioni di Confesercenti -. E’ una sfida che dobbiamo vincere, è tanto tempo che avevo in mente di portare questo evento al Lavello”.