Calolzio. Auguri a Virginia Frassoni, 100 anni: “Donna semplice e vera”

La festa oggi presso la Casa di Riposo ‘Madonna della Fiducia’

Presente anche l’assessore Tina Balossi

CALOLZIO – Un compleanno speciale e importante per Virginia Frassoni che oggi, 17 novembre, ha festeggiato 100 anni circondata all’affetto della famiglia, degli ospiti e del personale della Casa di riposo ‘Madonna della Fiducia’ di Calolzio.

A fare visita alla centenaria, come da tradizione, anche l’assessore ai Servizi Sociali Tina Balossi che ha portato a Virginia i saluti e gli auguri dell’amministrazione.

Virginia è nata il 17 novembre 1924 a Pramerlano (Sala di Calolzio) da famiglia contadina. Mamma Luigia e Papà Giovanni hanno avuto 16 figli, oggi oltre a Virginia è rimasta Maria.

“Virginia ha vissuto il tremendo periodo della seconda guerra mondiale con grande paura per i bombardamenti e per l’eventualità che i suoi fratelli venissero chiamati alle armi – ricordano i suoi figli – ha frequentato le scuole elementari e poi giovanissima è andata a lavorare in fabbrica, fino all’età di 25 anni, quando si è sposata con Corrado e si sono sempre voluti molto bene”.

Virginia e Corrado hanno avuto tre figli, un maschio e due femmine: “Con noi figli era severa ma ha sempre dimostrato un grande cuore. È sempre stata religiosa e una persona semplice. Ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e alla cura delle persone”.

“Raggiungere i 100 anni vuol dire aver percorso un lungo cammino ricco di esperienze, di saggezza e di ricordi – ha detto l’assessore Balossi – alla signora Virginia, donna semplice e vera, gli auguri dell’amministrazione e dei calolziesi. Un grazie particolare alla famiglia che ha voluto condividere con noi questo prezioso momento”.