250 ‘Babbi Natale’ hanno invaso le vie di Calolzio

CALOLZIO – Una camminata non competitiva a sostegno di Telethon. E’ la Babbo Running, partita questa mattina, domenica, da Piazza Vittorio Veneto a Calolzio.

250 i partecipanti all’iniziativa organizzata dalla Casa di riposo Madonna della Fiducia e dal Comune di Calolzio in collaborazione con la Pro Loco. Un evento che ha unito grandi e piccoli nell’allegria dello spirito natalizio e nella solidarietà. I proventi della camminata infatti andranno a sostegno della Fondazione Telethon che donerà a sua volta i fondi alla ricerca.

Al via, rigorosamente vestiti da Babbo Natale, anche il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi con il vicesindaco Aldo Valsecchi e l’assessore al Commercio Cristina Valsecchi: “Siamo molto contenti di aver affiancato la Casa di riposo Madonna della Fiducia in questa iniziativa e di vedere così tanta gente – ha commentato l’assessore Valsecchi – oggi rallegreremo le vie di Calolzio e lo faremo a fin di bene, per Telethon”.

A tutti i partecipanti è stata regalata una coccarda fatta dagli ospiti della Casa di riposo. In piazza anche il direttore della casa Ivano Venturini i fratelli Fontana, Angelo e Gerolamo, e Renato Milani di Telethon: “Lecco è tra le province più attive nel sostegno alla Fondazione – hanno ricordato – la Maratona Telethon ogni anno è da record, grazie davvero a tutti per il supporto e la generosità”.

