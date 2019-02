A 75 anni dalla morte di don Achille Bolis, la banda Donizetti lo ricorda con un concerto

L’appuntamento è sabato 23 febbraio nella chiesina di Lourdes, tutti i cittadini sono invitati

CALOLZIOCORTE – Il 23 febbraio del 1944 nel carcere milanese di San Vittore moriva l’Arciprete di Calolzio don Achille Bolis, vittima innocente del regime dell’epoca.

Come già avvenuto nel 2014 in occasione del settantesimo anniversario, sabato 23 febbraio per i 75 anni della ricorrenza il Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti” diretto dal maestro Gianni Colombo, è lieto di offrire alla comunità calolziese un concerto dedicato.

Il concerto si terrà nella chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes, in piazza Arcipresbiterale a Calolziocorte, con inizio alle ore 21. L’ingresso è libero e i cittadini sono invitati a partecipare, in particolare come manifestazione d’affetto e gratitudine verso l’amato e stimato parroco don Achille.

Il Concerto si inserisce nelle iniziative della parrocchia di Calolzio: sabato Santa Messa alle 18.30; domenica 24 febbraio visita e commemorazione al carcere di San Vittore.

Nella locandina è riprodotta la Banda Donizetti, con i suoi musicanti che si erano riuniti appositamente per accompagnare degnamente il funerale dell’Arciprete, riprendendo così la propria attività che era stata forzatamente impedita dal regime fascista dell’epoca, e dal quale la “Donizetti” si rifiutava di venire condizionata, a costo di subire il sequestro di strumenti e spartiti musicali.