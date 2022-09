Oltre 600 persone hanno partecipato alla serata benefica organizzata al Dancing Lavello

L’associazione del presidente Vatteroni ha anche inaugurato un nuovo mezzo frutto della generosità della famiglia di Beppe Dell’Oro

CALOLZIOCORTE – Una serata da incorniciare per i Volontari del Soccorso di Calolzio che ieri, 29 settembre, hanno potuto festeggiare il sold-out per il concerto benefico con i Vipers – Queen Tribute Band che hanno fatto ballare le oltre 600 persone presenti al Dancing Lavello. Una serata fortemente voluta dal gruppo guidato dal presidente Fabrizio Vatteroni per creare un momento di festa e divertimento insieme ai cittadini.

L’associazione da oltre mezzo secolo è al fianco della popolazione della Valle San Martino e non solo, soprattutto nei momenti di emergenza o difficoltà, ma questa serata di musica voleva rappresentare un momento di condivisione in un clima di spensieratezza. L’obiettivo è stato centrato in pieno non solo nei numeri ma nella riuscita dell’evento, con la soddisfazione, in primis, del presidente Vatteroni e del suo vice Paola Rosa.

I Volontari del Soccorso hanno potuto contare sulla collaborazione della Pro Loco e sul sostegno gli sponsor Ambulatorio Dentistico San Paolo, Autofficina Negri e Ferramenta Venerota: “Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, la famiglia Malinverno che ci ha ospitati qui al Dancing e tutti i volontari, soprattutto quelli che sono in servizio stasera – ha detto Paola Rosa prima di lasciare spazio alla musica -. Stasera siamo qui per divertirci tutti insieme”.

Un dono prezioso in memoria di Beppe Dell’Oro

La serata di festa è stata ancora più bella grazie al generoso regalo della famiglia Dell’Oro di Valmadrera che, con una donazione in memoria del loro famigliare Beppe, ha consentito ai Volontari del Soccorso di acquistare un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di ragazzi disabili: “Un dono grandissimo, molto importante per il nostro gruppo – ha detto il presidente Vatteroni durante il taglio del nastro -. I mezzi invecchiano perciò vanno sostituiti, la famiglia Dell’Oro ci ha letteralmente salvato con il dono di questo pulmino che ci permetterà di svolgere un servizio quotidiano in favore dei ragazzi disabili che hanno bisogno del nostro accompagnamento”.

E’ stato il fratello di Beppe Dell’Oro, a cui è intitolato il nuovo mezzo, a tagliare il nastro, mentre Padre Livio Valenti ha benedetto il pulmino “ma soprattutto la grande famiglia dei Volontari del Soccorso che ogni giorno lo utilizzano per compiere la loro opera di solidarietà”. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi con gli assessori Cristina Valsecchi e Tina Balossi. I Volontari, in segno di ringraziamento, hanno consegnato ai famigliari di Dell’Oro una targa con la frase: “Con riconoscenza dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte per la grande generosità dimostrata attraverso il dono di un automezzo indispensabile per l’attività quotidiana”.

La serata è proseguita tra balli, canti e risate sulle note dei Queen grazie alla strepitosa performance dei Vipers, la miglior tribute band d’Europa dei mitici Queen, composta da Giuseppe Maggioni (voce), Giordano Bruno (chitarra), Stefano Armati (basso) e Roberto Previtali (batteria).