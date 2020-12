Calolzio. I nonni della Casa Madonna della Fiducia augurano a tutti un buon Natale

Il bel video realizzato all’interno della Rsa di Foppenico

Nonostante le difficoltà ecco il regalo più prezioso: un sorriso e tanta voglia di guardare avanti

CALOLZIOCORTE – “Buon Natale e buone feste a tutte le famiglie dei nostri cari anziani e a tutti gli operatori della Rsa Casa Madonna della Fiducia. Continuiamo così…”. La Rsa Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte, in questo Natale tanto particolare, ha realizzato un video per condividere quello che per tutti è un momento di festa anche se, quest’anno, contraddistinto da restrizioni e regole.

Un video di speranza che offre un punto di vista diverso entrando nella Rsa in punta di piedi e mostrando la dedizione e l’impegno silenzioso di tutto il personale per il bene e la cura degli anziani e delle persone più fragili. Forse non faranno notizia, ma sono immagini di un’umanità straordinaria che troppo spesso dimentichiamo. L’augurio più bello sta tutto nei sorrisi dei nostri nonni, sorrisi che ci danno la forza per guardare avanti… “con la speranza di riabbracciarci presto”.