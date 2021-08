Calolzio. I Volontari del Soccorso festeggiano il 50° di fondazione

Tre giorni di festa da vivere con la cittadinanza

Il 3 settembre simulazione in piazza e premiazione dei volontari

CALOLZIOCORTE – Una lunga storia cominciata nel 1970. I Volontari del Soccorso di Calolziocorte festeggiano l’anniversario del 50° di fondazione: 50 anni in cui l’associazione è sempre rimasta al fianco del territorio della Valle San Martino ma non solo, è sempre stata presente anche sulla sponda Olginatese, e in altre località, fuori zona: dove serve, e in particolare dove viene richiesta la presenza per le urgenze la Centrale Operativa del 118.

Al termine di un periodo difficile a causa della pandemia, l’associazione del presidente Fabrizio Vatteroni ha organizzato un piccolo momento di festa per celebrare l’importante traguardo con tutta la cittadinanza.

Si comincia venerdì 3 settembre, alle ore 21, quando sul canale Youtube di Lecconotizie.com e sulla pagina Facebook dei Volontari.

Sabato 4 settembre, invece, i Volontari del Soccorso saranno in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte. Alle ore 15 ci sarà una simulazione di primo soccorso, mentre alle 16 la premiazione dei volontari.

Domenica 5 settembre i festeggiamenti per il 50° si concluderanno alle ore 10.30 con la Santa Messa nella chiesa Arcipresbiteriale di Calolziocorte.