Calolzio. In occasione del 40° del CDD la prima del film “Come rugiada”

Appuntamento il 18 gennaio al cinema Auditorium

Il film ha debuttato il 14 novembre nella sala capitolare del Senato a Roma

CALOLZIOCORTE – In occasione del 40° anniversario del Centro Diurno Disabili “Rugiada” di Calolziocorte, sabato 18 gennaio 2025, alle ore 9.30 presso il Cinema Auditorium di Calolziocorte, verrà presentato in prima visione pubblica il film “Come rugiada” di Carlo Limonta (seguirà tavola rotonda).

Il film ha debuttato il 14 novembre 2024 in prima nazionale nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Roma. L’opera, promossa dall’associazione Lo Specchio, è il racconto delicato e suggestivo delle persone che frequentano il Centro Diurno Disabili “Rugiada” di Calolziocorte, dei loro genitori e degli operatori che gestiscono la struttura.

L’Associazione Lo Specchio, che con il CDD ha da oltre 30 anni un profondo legame, in collaborazione con l’associazione UPper di Monte Marenzo, con questo film intende far emergere una realtà mai raccontata di grande valore sociale e umano, patrimonio del nostro territorio, esperienza virtuosa replicabile da ogni servizio pubblico dedicato alle persone disabili e, più in generale, fragili.