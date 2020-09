Calolzio, inaugurato lo Street Food al Lavello, tre giorni ‘per tutti i gusti’

Taglio del nastro per lo Street Food On Tour, da oggi fino a domenica in zona Lavello

18 truck con altrettante specialità italiane e internazionali

CALOLZIO – Si è aperta oggi la 2^ edizione del Street Food On Tour a Calolzio, manifestazione promossa da Confesercenti Bergamo in collaborazione con l’assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Calolzio.

I truck, 18 in totale, con le rispettive prelibatezze sono stati posizionati sul lungo Adda in zona Lavello. Per tre giorni, fino a domenica, sarà possibile gustare specialità enogastronomiche italiane ed estere, il tutto nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

“Siamo molto contenti di ospitare per il secondo anno questo evento – ha commentato l’assessore Cristina Valsecchi che questa mattina, venerdì, ha tagliato il nastro inaugurale dello Street Food insieme al sindaco Marco Ghezzi e al rappresentante di Confesercenti Bergamo Giulio Zambelli – l’organizzazione non è stata semplice, proprio per via delle rigide regole da rispettare, ma ce l’abbiamo fatta. Saranno tre giorni all’insegna del buon cibo di qualità e della convivialità, i calolziesi avevano voglia di eventi, speriamo di regalare loro un po’ di spensieratezza. Anche il meteo è fortunatamente dalla nostra parte, perciò…vi aspettiamo!”.

“Delle tante manifestazioni che organizziamo – ha aggiunto Zambelli – questa dello Street Food è una di quelle che ci piace di più. La tappa calolziese piace anche agli espositori, praticamente tutti hanno riconfermato la presenza e ci sono state nuove richieste”.

L’ingresso allo Street Food sarà contingentato e ai partecipanti verrà misurata la temperatura. Ai tavoli e in coda dovrà essere ovviamente mantenuta la distanza di sicurezza, la mascherina sarà obbligatoria.

GALLERIA FOTOGRAFICA