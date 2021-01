Calolzio. L’Oratorio Maria Immacolata ha un nuovo campo in sintetico

Avviata una raccolta fondi per coprire le spese dell’opera

Il 30 e 31 gennaio dopo le messe l’iniziativa “Acquista una zolla”

CALOLZIOCORTE – Nei mesi precedenti l’Oratorio “Maria Immacolata” di Calolzio è stato teatro di un importante cantiere: quello che ha visto la realizzazione del nuovo campo sintetico. I lavori, iniziati il 16 settembre 2020, sono terminati il 3 dicembre 2020, dopo esattamente 47 giorni di effettivo lavoro.

Ovviamente, la concreta realizzazione del nuovo campo in sintetico a 9, con due campi a 5, tracciati sul campo principale (possibile anche l’utilizzo del campo per la pallavolo), e del nuovo parcheggio con 35 stalli di sosta, è stata preceduta dalla parte decisionale e burocratica, molto dispendiosa in termini di tempo ed energie, che ha avuto inizio nel novembre 2019 e che ha interessato:

i componenti del Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici,

i tecnici, un grazie di cuore al geometra Walter Salaroli, per la sua prestazione gratuita fatta senza risparmio di tempo e di accuratezza e allo studio Losa-Valsecchi, che ha offerto supporto nella tecnica affinata e nella burocrazia,

la Curia, per la concessione della licenza per la realizzazione dell’opera e del nulla osta per la richiesta del finanziamento presso l’Istituto di Credito.

“La realizzazione del nuovo campo e del parcheggio, che hanno dato un nuovo look al nostro Oratorio, hanno impegnato la Parrocchia e l’Oratorio con l’importante investimento di complessivi 240 mila euro – ha spiegato il parroco don Giancarlo Scarpellini -. Le opere hanno spaziato dall’organizzazione del cantiere, allo spianamento del terreno; dagli scavi per la posa delle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, dei tubi di drenaggio, delle canaline in cemento e delle linee elettriche, alla realizzazione dell’impianto d’irrigazione, con una nuova cisterna; dalla realizzazione del nuovo muro di contenimento, che separa il campo dal parcheggio auto, alla rimozione delle reti esistenti, sostituendole con reti protettive; dal rifacimento dell’intonaco ammalorato sul muro di sostegno della sede A.C. Victoria alla posa dei nuovi pali per l’illuminazione. Tutte opere da effettuarsi prima della stesa del manto in erba artificiale, del tracciamento della segnaletica e della posa delle 6 porte e delle 2 panchine per allenatori”.

E’ stato infine realizzato il parcheggio auto con trentacinque “stalli di sosta” e una enorme trincea per la raccolta acque, il suo livellamento e l’asfaltatura: “Per poter coprire la spesa sostenuta, per quest’opera semplicemente meravigliosa, è stata organizzata una raccolta fondi con la simbolica ‘vendita’ delle zolle. Ogni zolla ha un valore di 20 euro ed è sottoscrivibile presso le persone incaricate che rilasceranno apposita ricevuta. Alla porta principale della Chiesa è collocato un grande poster del campo suddiviso in 4.000 zolle che evidenzia lo stato avanzamento della raccolta fondi (ogni zolla acquistata sarà rappresentata da un bollino bianco)”.

In occasione della festa di San Giovanni Bosco (30-31 gennaio), patrono dei giovani e degli Oratori, al termine delle Sante Messe del sabato sera e della domenica, alcuni incaricati saranno presenti in fondo alla Chiesa per favorire ancora di più questa raccolta fondi: “L’auspicio è che le società che gestiranno il campo e le nuove generazioni che ne beneficeranno e che frequenteranno l’Oratorio possano amare e conservare quanto realizzato, e che la nuova struttura Parrocchiale diventi un ambiente formativo ed educativo per bambini, giovani e adulti del nostro territorio. Vi aspettiamo e Vi ringraziamo di cuore per il Vostro contributo a questa grande opera”!