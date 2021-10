Calolzio pensa al Natale: lotteria, luminarie e… una pista di pattinaggio

I commercianti della città rinnovano il loro impegno con le luminarie e la lotteria

Comune e Pro Loco al lavoro per allestire il calendario eventi. E in piazza arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

CALOLZIOCORTE – Dopo gli ultimi mesi a dir poco difficili, anche grazie al successo della campagna vaccinale il covid sembra aver effettivamente allentato la sua morsa. E con questa ritrovata serenità cresce la voglia di stare insieme e guardare al futuro. A Calolzio c’è voglia di tornare alla normalità e, proprio per questo, si sta già pensando alle festività natalizie.

Da una parte i commercianti si sono ritrovati nei giorni scorsi per fare il punto in una riunione: “Sono felice di annunciare che anche quest’anno verrà riproposta la tradizionale Lotteria dei Commercianti che vedrà in palio un’autovettura – ha detto Cristina Valsecchi presidente di Confcommercio Lecco zona Valle San Martino -. Un’iniziativa che, come al solito, da un lato vuole valorizzare i negozi di vicinato e le attività commerciali presenti nella nostra cittadina, dall’altro vuole premiare la fedeltà dei clienti, con la possibilità di attrarne di nuovi anche dai paesi vicini. Vorrei ringraziare i commercianti perché, ancora una volta, hanno risposto con tanto entusiasmo”.

Commercianti calolziesi che anche quest’anno offriranno i fondi per poter allestire le classiche luminarie sulle vie principali del paese che contribuiranno a dare quell’aria natalizia apprezzata da grandi e piccini.

Ma non è tutto qui, perché dopo i sacrifici del Natale scorso l’amministrazione sta lavorando con la Pro Loco per non far mancare qualche bella sorpresa. Una su tutte sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio che verrà allestita in piazza Vittorio Veneto a partire dal prossimo sabato 27 novembre. Una vera e propria novità che sicuramente saprà animare il centro cittadino, ma è solo una delle iniziativa del calendario a cui l’amministrazione sta lavorando con la Pro Loco e che verrà svelato a tempo debito.

“Vorrei ringraziare la presidente della Pro Loco Simona Bonacina per la preziosa collaborazione – ha concluso Cristina Valsecchi -. La speranza e l’augurio è di poterci lasciare definitivamente alle spalle questo periodo buio e tornare a respirare un’aria nuova anche grazie a un Natale sereno”.