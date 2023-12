Calolzio premia gli studenti meritevoli: “Il Paese ha bisogno delle vostre menti”

Prima del Consiglio Comunale di giovedì, consegnate le borse di studio

Aldo Valsecchi: “La conoscenza non è mai un punto di arrivo ma va costantemente coltivata”

CALOLZIOCORTE – “Un momento molto importante, che va al di là del contributo economico. E’ fondamentale, sia per i ragazzi che per i loro genitori, riconoscere il merito dei brillanti risultati raggiunti in ambito scolastico. E’ un piccolo gesto che però può dare entusiasmo e forza per proseguire nel percorso di studi poiché, lo sappiamo tutti, quando nella vita sia importante arrivare preparati ad approcciarsi nel mondo del lavoro”.

Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha salutato con queste parole i quattordici giovani della scuola secondaria, di primo e secondo grado, a cui ieri il comune ha consegnato le borse di studio. Accanto al primo cittadino anche il vice sindaco e assessore all’istruzione Aldo Valsecchi.

“Stasera siamo orgogliosi di potervi avere qui in sala consigliare e vi ringraziamo per il vostro impegno nella scuola – ha detto Valsecchi -. La conoscenza non è mai un punto di arrivo ma va costantemente coltivata e deve essere sempre affiancata da sani principi morali. La conoscenza è indispensabile per arricchire la propria personalità e ci aiuta a trovare un posto nella società in cui viviamo. Ricordatevi che voi siete il futuro e il nostro Paese avrà bisogno delle vostre menti. Un grazie particolare alle vostre famiglie e ai vostri insegnanti che vi stanno accompagnando in questo cammino. Un ultimo pensiero anche all’impegno e alla dedizione di tutti gli altri studenti che non hanno avuto l’onore di ricevere questo premio. A tutti auguro una vita piena di felicità e soddisfazioni”.

I premiati

Scuola secondaria di 1° grado

Stefano Benedetti (A. Manzoni) 10/10

Mattia Colosimo (A. Manzoni) 10/10

Daniele Colosimo (A. Manzoni) 10/10

Alice Gandolfi (A. Manzoni) 10 e lode

Arianna Losa (A. Manzoni) 10/10

Alessandro Miceli (A. Manzoni) 10 e lode

Vanessa Negri (Caterina Cittadini) 10 e lode

Scuola secondaria di 2° grado

Lorenzo Abosinetti (Istituto Rota) 100/100

Giorgia Brusadelli (Liceo Manzoni) 92/100

Giulia Butta (Istituto Rota) 92/100

Giorgia Gandolfi (Istituto Rota) 100/100

Sara Melzi (Istituto Rota) 100/100

Luca Plebani (Istituto Rota) 100/100

Kimberley Reid (Istituto Parini) 92/100