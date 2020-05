Calolzio. Prorogati i termini per il rinnovo dei bonus sociali

Il 31 luglio è la nuova scadenza per il rinnovo

Estesi i termini per la proroga

CALOLZIOCORTE – Il comune di Calolziocorte informa i cittadini che, per il perdurare dell’emergenza Covid-19, con la Deliberazione 140/2020/R/COM del 28 aprile, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha esteso la proroga dei termini per il rinnovo dei bonus sociali (luce, gas, acqua) già disposta con la Deliberazione 76/2020/R/COM del 18 marzo.

Pertanto a tutti i cittadini che avrebbero dovuto presentare domanda di rinnovo entro il 31 marzo, 30 aprile e 31 maggio 2020, è consentito provvedere al rinnovo entro il 31 luglio 2020. Il sistema provvederà, in questi casi, ad assegnare un periodo di agevolazione in continuità al precedente.