Calolzio. Via l’eternit dal tetto della Casa delle Associazioni

In fase d’appalto i lavori di rimozione dell’amianto

Sul tetto della scuola media, a breve, un impianto fotovoltaico

CALOLZIOCORTE – Tante novità a Calolziocorte sul fronte dei lavori pubblici. Il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi ha presentato parte del programma degli interventi che verranno realizzati a Calolziocorte nei prossimi mesi.

Tra gli interventi più importanti, dopo la conclusione dei lavori sulla prima palazzina della scuola primaria di Foppenico, c’è quello tanto atteso che riguarderà la Casa delle Associazioni di corso Dante: la rimozione dell’amianto dal tetto.

“Siamo in fase di gara d’appalto per quanto riguarda i lavori di rimozione dell’amianto dal tetto della struttura – ha confermato il sindaco -. Previsti anche piccoli interventi di manutenzione come la ritinteggiatura e, se riusciamo, pensiamo di fare alcuni lavori per il contenimento del consumo energetico. In fase d’appalto anche la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto della scuola media”.

Anche sul fronte asfaltature l’amministrazione procederà con un terzo lotto di interventi che probabilmente sarà seguito da un quarto intervento (appalto sotto i 100 mila euro) che, meteo permettendo, si dovrebbe concludere entro fine ottobre.