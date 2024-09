Calolziocorte: premiate le artiste della 29^ Mostra d’Arte Collettiva

La mostra è stata dedicata alle donne nell’ambito della Festa di Santa Maria del Lavello

Per la collettiva a tema libero sono state premiate le artiste Giuli Moro, Gabriella Lomboni e Raffaela Lamberti

CALOLZIOCORTE – Si è conclusa nella giornata della Natività della Madonna, la 29^ Mostra Collettiva a tema libero, dedicata alle donne nell’ambito della storica Festa di Santa Maria del Lavello.

“Purtroppo la pioggia incessante non ci ha permesso di fare la premiazione nel chiostro minore del Monastero del Lavello, come da programma, con esposizione delle opere vincenti” spiegano gli organizzatori.

I giudici hanno premiato diverse opere ispirate alla dedica scelta. Per la collettiva a tema libero sono state premiate, in ordine, le artiste Giuli Moro, Gabriella Lomboni e Raffaela Lamberti. Per il settore dedicato al tema religioso il primo posto ha visto vincitrice Alessandra Canali ed al secondo Ornella Mazzoleni.

Menzioni speciali e riconoscimenti anche ad Alberto Carissimi, Roberto Nava, Gibo Gibellini, Pietro Formenti, Adelaide Bonfanti, Elisa Cereda ed Anna Casu. Il settore religioso è stato premiato da don Antonio Vitali, parroco di Foppenico e Sala e, tra pochi giorni, anche di Calolziocorte.