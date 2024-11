Calolziocorte si prepara a celebrare il patrono San Martino Vescovo

Santa Messa solenne e la tradizionale processione domenica 10 novembre

In serata cena pro Terra Santa e serata di dialogo e testimonianza con il Vescovo Bruno Varriano

CALOLZIOCORTE – Calolziocorte si prepara a celebrare San Martino, patrono della città e della Valle San Martino. La solennità cade l’11 novembre quando verrà celebrata la Messa Pontificale, ore 10.30, presieduta da S. Ecc.za Mons. Bruno Varriano, Vescovo ausiliare del Patriarcato di Gerusalemme, concelebrata da tutti i sacerdoti della fraternità presbiterale e alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

Il giorno precedente, domenica 10 novembre, alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa solenne presieduta da S. Ecc.za Mons. Bruno Varriano. A seguire si svolgerà la tradizione processione con la statua del Santo per le vie della città. La giornata di festa proseguirà alle ore 14 in oratorio con il primo torneo di San Martino. Alle 19.30, invece, cena pro Terra Santa e serata di dialogo e testimonianza, alla presenza del Vescovo Bruno Varriano. Il ricavato sarà dato al Vescovo per la difficile situazione che vive questa Terra (iscrizioni presso la segreteria parrocchiale o al bar dell’oratorio).