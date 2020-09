Carenno. Annullata l’edizione 2020 della tradizionale Mostra Agricola

Il covid ha fatto saltare la 29^ edizione

“Diamo la priorità alla tutela della salute di tutti i cittadini”

CARENNO – La comunità montana Lario Orientale Valle San Martino ha fatto sapere che la Mostra agricola della Valle San Martino, tradizionale manifestazione che si tiene a Carenno la prima domenica di ottobre, quest’anno non potrà avere svolgimento a causa delle restrizioni connesse al perdurare dell’epidemia Covid-19.

Carlo Greppi, presidente della Comunità Montana chiarisce che: “Con sincero rammarico, ma con il necessario senso di responsabilità che tutti siamo chiamati ad avere in questa situazione, la Comunità Montana ritiene con questa scelta di dare priorità alla tutela della salute di tutti i cittadini, dei volontari, delle aziende agricole e degli allevatori e di tutti coloro che normalmente sono coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento. A tutti va la nostra riconoscenza per l’impegno che hanno profuso per la buona riuscita delle passate manifestazioni”.

Malgrado la cancellazione della Mostra, pur nelle difficili circostanze di questi ultimi mesi, l’Assessorato Agricoltura e foreste della Comunità Montana non ha interrotto la propria azione in favore dell’agricoltura attraverso la gestione delle risorse regionali in favore delle aziende agricole, i progetti e le iniziative per la valorizzazione della zootecnia e delle colture di montagna come il mais scagliolo, la castanicoltura da frutto e l’olivicoltura.

Denunce di taglio

Sempre l’assessorato agricoltura e foreste ha diramato un avviso circa il ricevimento delle denunce di taglio anno 2020-2021 che avverrà nel rispetto di tutte le disposizioni di contenimento dall’epidemia da Covid-19.

DISPOSIZIONI PER LE DENUNCE DI TAGLIO