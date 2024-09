Carenno. E’ in programma l’evento “Mountain Bike Adventure”

Sarà un pomeriggio interamente dedicato ai giovani ciclisti

Appuntamento sabato 7 settembre dalle ore 15 alle 18

CARENNO – Per tutti i giovani appassionati di mountain bike, è in arrivo “Mountain Bike Adventure“, un evento riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni che vogliono esplorare e perfezionare le loro abilità nel fuoristrada. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Carenno e il supporto della Polisportiva Carennese ed è in programma per sabato 7 settembre dalle ore 15 alle ore 18 presso la palestra di Carenno in piazza Unità d’Italia.

I partecipanti, dopo aver affrontato esercizi preliminari nel campo scuola, si metteranno alla prova su un percorso sterrato immerso nella natura circostante. Per assicurare un’esperienza sicura e formativa, i ragazzi saranno seguiti da Alberto Rossetti e Gianluigi Maggioni, entrambi maestri federali di mountain bike. Il pomeriggio sarà suddiviso in due turni per garantire una migliore gestione del numero di partecipanti: il primo dalle ore 15 alle ore 16.30 e il secondo dalle ore 16.30 alle ore 18.

La quota di partecipazione, che include assicurazione, ristoro, il kit “Sicuri in Sella” e gadget Giretto, è di 10 euro. I ragazzi, sia principianti che esperti, che desiderano partecipare sono invitati a presentarsi almeno 20 minuti prima dell’inizio dell’evento con la propria mountain bike in buone condizioni e abbigliamento adeguato alla pratica del ciclismo fuoristrada.

L’iniziativa “Mountain Bike Adventure” si inserisce all’interno del progetto più ampio “Sicuri in Sella“, pensato per promuovere la sicurezza e le competenze ciclistiche tra i giovani. Questo progetto mira a educare i giovani biker a un uso consapevole e sicuro della mountain bike, attraverso attività pratiche e teoriche che affrontano le principali tecniche di guida, la manutenzione della bici e la sicurezza stradale.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile consultare questo sito oppure contattare il numero 366 7291389.