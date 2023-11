Castagne e tradizioni: successo per l’evento nell’antico nucleo di Nesolio

Soddisfatti il sindaco Giancarlo Valsecchi e il presidente della Pro Loco Fabio Valsecchi

Visita a un castagneto con l’agronoma Noemi Valsecchi e dimostrazione di battitura delle castagne

ERVE – Grande successo per l’evento “Castagne e tradizioni” organizzato dalla Pro Erve nell’antico nucleo di Nesolio. L’agronoma Noemi Valsecchi ha guidato i numerosi partecipanti nella visita a un castagneto e la sua, molto apprezzata, descrizione sulle origini del frutto e della sua importanza, in passato, come alimento principale delle genti di montagna.

Claudia Valsecchi ha invece descritto il borgo di Nesolio e le sue origini. Poi, dopo la degustazione di polenta, salame e formaggi si è svolta la battitura delle castagne con la successiva distribuzione di caldarroste e vin brulè. E’ stato anche ricordato Piero Valsecchi storico “custode” di Nesolio che ha trasmesso ad alcuni giovani la tecnica della lavorazione del legno nella realizzazione di cestini, gerle e cucchiai. La giornata è stata allietata dalla fisarmonica di Gabriele Bolis con il suo gruppo. Il sindaco Giancarlo Valsecchi e il presidente della Pro Erve Fabio Valsecchi hanno ringraziato ed espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento.