Premiate le idee di Giulia Sorrentino e Rachele Isacco

Oggi pomeriggio in Villa De Ponti la consegna dell’assegno

CALOLZIOCORTE – Giulia Sorrentino e Rachele Isacco sono state premiate oggi, domenica, con la borsa di studio Arte San Martino – Remigio Morelli e Nicolò Tomaini. Un contributo nato grazie al parrucchiere di Olginate Remigio Morelli e l’artista Nicolò Tomaini per sostenere gli studi specialistici dei giovani nell’ambito delle arti figurative, promosso dalla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino nell’ambito del progetto “Prendiamoci Cura di Noi” finanziato da Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Oggi, presso la sede della comunità montana in Villa De Ponti a Calolzio, si è tenuta la premiazione in parte in presenta e in parte on-line perché Giulia Sorrentino si trova in isolamento fiduciario. A introdurre la semplice cerimonia Paolo Nicolodi e Silvia Biffi della cooperativa Spazio Giovani. Presenti anche Marina Calegari per la Comunità Montana e Paola Viganò, assessore alla cultura del comune di Olginate, che ha fatto parte della giuria.

“Io sono stata solo un tramite: ho raccolto le sollecitazioni di un artista, Nicolò; un cultore dell’arte, Remigio e un assessore che tiene molto alla cultura, Paola e questa iniziativa che doveva riguardare solo Olginate si è rivelata una occasione per tutti i giovani della Valle San Martino” ha detto Marina Calegari.

“Purtroppo sono pochi i bandi che finanziano questi percorsi che riguardano l’arte e che i nostri ragazzi decidono di intraprendere – ha detto Paola Viganò -. Abbiamo visto idee molto interessanti che devo venir fuori e i ragazzi devono avere la possibilità di dire ‘ci sono anche io’ “.

Grazie alla raccolta fondi messa in atto nel negozio di Remigio Morelli e alle grafiche messe a disposizione dall’artista lecchese Nicolò Tomaini è stato possibile tirar fuori dal salvadanaio la bellezza di 1.400 euro che sono stati raddoppiati grazie alla Fondazione potendo così finanziare due borse di studio. Remigio Morelli non è nuovo a questo tipo di iniziative e ormai da una decina di anni collabora con il comune di Olginate per iniziative di tipo sociale.

“Abbiamo semplicemente voluto dare un’opportunità ai giovani e credo che tutti, nel nostro piccolo, siamo chiamati a fare lo stesso – ha detto Morelli -. Sono molto contento di quello che è uscito e non vedo l’ora che questa opportunità si traduca in qualcosa di concreto. Mi auguro che ci sia sempre una maggiore attenzione verso i giovani”.

“Mi sono subito legato a questo progetto perché conosco bene le difficoltà a cui si va incontro a quell’età scegliendo un percorso legato all’arte – ha detto Nicolò Tomaini -. Il motore di tutto è Remigio, il vero ringraziamento va a lui. Spero che in futuro queste attività di raccolta si possano estendere a tutto il territorio”.

Al termine della cerimonia è stato consegnato l’assegno l’assegno alle due giovani che, ora, hanno una spinta in più per percorrere il loro cammino e coltivare i propri sogni…