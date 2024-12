Costruiamo il Futuro: premiata anche l’associazione Ali per la scuola

L’associazione sostiene tutte le scuole dell’istituto comprensivo di Calolziocorte

E’ tempo di tesseramenti: tutti possono sostenere l’associazione che finanzia progetti destinati a circa 700 studenti ogni anno

CALOLZIOCORTE – Cera anche l’associazione Ali per la scuola di Calolziocorte tra le 60 associazioni protagoniste del Premio Costruiamo il Futuro, promosso dall’omonima fondazione presieduta da Maurizio Lupi. La cerimonia si è svolta sabato scorso a Merate: ben 113mila euro distribuiti a 60 associazioni impegnate in ambito sociale, culturale, sportivo e ambientale di 32 Comuni delle Province di Lecco e Monza Brianza.

Ali per la scuola ha ricevuto un assegno da 5mila euro, risorse preziose per l’associazione che riunisce i genitori con figli iscritti alle scuole dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte. Da oltre dieci anni promuove e finanzia progetti per tutti i bambini, bambine, ragazzi e ragazze che frequentano i 7 plessi dell’infanzia; 7 plessi della primaria; 3 plessi della secondaria di primo grado; dislocati in 5 diversi comuni.

I progetti da finanziare vengono definiti in accordo con il Consiglio di Istituto, sulla base delle risorse disponibili e raggiungono mediamente 700 studenti ogni anno. La raccolta fondi avviene principalmente con il tesseramento dei soci: a fronte della sottoscrizione della tessera associativa si hanno sconti e agevolazioni nelle attività commerciali aderenti. Proprio alla vigilia dei nuovi tesseramenti, è importante sottolineare che chiunque può sottoscrivere la tessera che si può richiedere ai rappresentanti di classe.

Altre modalità di raccolta fondi sono la richiesta di contributi a Comuni e Fondazioni, la partecipazione a bandi, l’organizzazione di raccolte fondi estemporanee (castagnate, camminate etc…), la ricerca di fonti di co-finanziamento per i progetti. Il progetto a cui l’associazione tiene di più è sicuramente il Progetto Porcospini che copre tutti gli ordini di scuola a cui si affiancano, il progetto Bullout e lo screening DSA.