Erve. Una giornata di festa per i 40 anni del gruppo Avis

Importante traguardo per il gruppo Avis di Erve

Nell’occasione donato un defibrillatore al comune di Erve

ERVE – Una giornata intensa e importante quella che si è svolta ieri, domenica, a Erve.

Il locale gruppo Avis, infatti, ha festeggiato il 40° anniversario di fondazione. Nato come “Sezione di Erve”, dal 2002 è parte, come “gruppo”, della Comunale Avis di Calolziocorte.

I festeggiamenti, complice anche la bella giornata di sole, sono cominciati al mattino con la camminata gastronomica e fotografica a scopo benefico “4 passi tra il verde e… i sapori di Erve” a cui hanno preso parte gli Avisini e i simpatizzanti.

Nel pomeriggio, invece, si è svolta la cerimonia vera e propria che, oltre ai vertici dell’Avis, ha visto la partecipazione delle autorità locali.

Per sigillare questo anniversario l’Avis, unitamente agli eredi dell’avisino Giuseppe Galimberti, venuto a mancare nel maggio 2018, hanno donato al comune di Erve un defibrillatore laico a ricordo del signor Giuseppe che è stato installato al campo di calcetto, in via Cereda a Erve.

Il Premiato Corpo Musicale “G. Donizetti” di Calolzio ha accompagnato il corteo dei partecipanti e dei labari delle Consorelle e delle Associazioni presenti che ha percorso le vie ervesi per far sosta al monumento Avis presso il cimitero.

La giornata di festa si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di “Santa Maria Assunta”.