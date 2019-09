Il mercato di Calolzio cambia volto: “Sarà più funzionale”

Parte di piazza Marinai d’Italia verrà liberata per lasciare spazio ai parcheggi

Dal 10 settembre il nuovo mercato di Calolzio frutto di un lungo dialogo tra ambulanti e amministrazione

CALOLZIOCORTE – Dopo un percorso durato alcuni anni, martedì 10 settembre si parte con il nuovo mercato di Calolzio. Si tratta di uno spostamento parziale che coinvolgerà una cinquantina delle 132 bancarelle, che verranno spostate sull’area pedonale di fronte al Dancing liberando così buona parte di piazzale Marinai d’Italia (dove resteranno solo una quindicina di banchi) che potrà essere utilizzata come parcheggio.

“I tempi si sono allungati perché abbiamo scelto di condividere ogni decisione con gli ambulanti e le associazioni di categoria – ha detto l’assessore Luca Caremi -. Siamo giunti a questa soluzione che consente di non penalizzare nessuno e, nel contempo, di razionalizzare la disposizione”.

Tre gli accessi: “Dal lato Monastero del Lavello (lì dopo la rimozione dei cubi anti-sfondamento sabato inaugureremo il nuovo accesso), dal piazzale Marinai d’Italia e dal parco Ripamonti, accanto al Dancing. Siamo felici di aver seguito questo percorso di dialogo e collaborazione perché abbiamo potuto riscontrare anche piccoli problemi di cui non eravamo a conoscenza”.

Soddisfatte le associazioni di categoria: “Il ritardo dello spostamento è dovuto alla sensibilità dell’amministrazione comunale verso le esigenze degli ambulanti – ha detto Cesare Rossi, segretario di Anva Confesercenti per la Lombardia Ovest -. Siamo in un periodo dove i mercati non vanno bene ma Calolziocorte è un’eccezione: apportare cambiamenti in un mercato che funziona non è facile, soprattutto per un imprenditore. L’amministrazione ci restituisce un mercato più bello e fruibile che deve rimanere un’eccellenza”.

Tra i vari interventi dell’amministrazione Ghezzi ora tutti i banchi alimentari hanno a disposizione la corrente.

“Non era semplice trovare una soluzione in un periodo in cui i mercati cittadini non se la passano certo bene – ha aggiunto Rino Barbieri, presidente degli ambulanti di Confcommercio Lecco -. Grazie alla collaborazione tra associazioni di categoria e amministrazione siamo riusciti a ultimare questo spostamento parziale di cui martedì prossimo vedremo i frutti”.

Lo spostamento, avviato in forma sperimentale, diventerà definitivo con l’apposito regolamento: “In un secondo momento, dove necessario, andremo a ritracciare gli stalli di sosta, mentre con la Polizia Locale avvieremo una serie di controlli per garantire le stesse condizioni di lavoro a tutti e fare in modo che il nostro mercato rimanga un’eccellenza” ha detto Caremi.

“L’augurio è che la gente apprezzi la nuova disposizione dei banchi – ha concluso il sindaco Marco Ghezzi – e soprattutto che il nostro mercato possa trarne maggior benefico”.