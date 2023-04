In tanti al Lavello per la sacra rappresentazione della Passione di Cristo

Il suggestivo momento di preghiera è stato organizzato dalle parrocchie di Foppenico e Sala

“Questa sacra rappresentazione ci vuole aiutare a pregare e metterci in sintonia con il Signore Gesù”

CALOLZIOCORTE – Una folta partecipazione, nella serata del Venerdì Santo, per la sacra rappresentazione della Passione di Cristo messa in scena dalle parrocchie di Foppenico e Sala negli spazi esterni del Monastero di Santa Maria del Lavello. Una sessantina di figuranti hanno sfidato temperature non propriamente primaverili creando un suggestivo momento di incontro e preghiera in una splendida cornice.

“Un evento che si inserisce a conclusione di una giornata importante come quella del Venerdì Santo – ha detto don Antonio Vitali -. Questa sacra rappresentazione ci vuole aiutare a pregare e metterci in sintonia con il Signore Gesù, quello che vivremo stasera è il racconto della passione di Gesù. Un racconto che deve arrivare al cuore e alla mente perché anche la nostra vita possa essere espressione di una vita bella”.

Tante le persone che sono intervenute creando una folta cornice di pubblico che ha contribuito a rendere il momento ancora più solenne. Particolarmente suggestivo il momento della crocifissione di Gesù, scena che si è svolta nel chiostro maggiore del monastero. Un gran lavoro da parte delle due parrocchie che sono riuscite a regalare un momento importante a tutta la cittadinanza.