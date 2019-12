La Pro Loco di Calolziocorte dona 1000 euro all’hospice Il Nespolo

La donazione è frutto dell’evento “Ronde dei Campanili”

“Grazie agli sponsor, il gesto benefico è merito della loro generosità”

CALOLZIOCORTE – La Pro Loco di Calolziocorte ha consegnato un assegno di 1000 euro all’hospice Il Nespolo di Airuno. A ritirarlo, oggi pomeriggio nella sede di corso Dante, Albino Garavaglia, presidente dell’associazione Fabio Sassi Onlus che si occupa della gestione della struttura di assistenza per malati terminali. Un donazione resa possibile dal successo dell’evento dello scorso 17 novembre organizzato dalla Pro Loco, in particolar modo dai consiglieri Giancarlo Papini e Luciano Iachetti.

“Grazie alla suggestione del professor Iachetti, grande appassionato di auto storiche, abbiamo organizzato le ‘Ronde dei Campanili’, raduno turistico di auto d’epoca che ha toccato tutti i nove comuni della Valle San Martino – ha detto Papini -. Fortunatamente ho trovato tanti amici della Pro Loco e tanti amici personali che hanno accettato di sostenere l’evento: senza i numerosi sponsor (circa 60) nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.

E, proprio grazie al contributo degli sponsor, è avanzato un piccolo gruzzoletto: “Una piccola parte l’abbiamo donata alla parrocchia per i lavori di sistemazione del campanile – ha aggiunto Papini – mentre i restanti 1000 euro il consiglio ha deciso di devolverli all’hospice Il Nespolo per l’importante funzione sociale che svolge. Una piccola goccia che però riteniamo importante”.

“Non posso che ringraziarvi per un gesto che va al di là della cifra donata – ha detto Garavaglia -. Ancor più importante della cifra è il significato che questa donazione ha per noi in termini di qualità del servizio che offriamo e in termini di conoscenza sul territorio. Questi due aspetti ci consentono di trovare, proprio attraverso donazioni, le risorse che muovono 226 volontari impegnati nell’assistenza all’hospice, domiciliare e ai malati di Sla”.

L’impegno dell’associazione Fabio Sassi è rivolto anche a far conoscere le cure palliative: “In pochi le conoscono e noi organizziamo una serie di incontri a livello comunale per far capire alla gente cosa sono e spiegare cosa sono anche le disposizioni sul fine vita”.

La presidente della Pro Loco Simona Bonacina e il vicepresidente Antonio Rocchi hanno consegnato l’assegno: “Un grazie ai numerosi sponsor e ai consiglieri Figini e Iachetti che si sono impegnati per realizzare questo evento consentendo alla nostro associazione di compiere un gesto di solidarietà”.