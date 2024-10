Sgambata Monte Marenzo-Morterone: solidarietà e natura a sostegno di Telethon

Raccolti quasi mille euro a favore della ricerca

19^ edizione per l’iniziativa organizzata dalla Polisportiva Monte Marenzo

MONTE MARENZO – Domenica 27 ottobre si è svolta la 19^ edizione della Sgambata da Monte Marenzo a Morterone, organizzata dalla Polisportiva di Monte Marenzo per raccogliere fondi a favore di Telethon. La partenza è avvenuta alle ore 6 dalla Parrocchia di San Paolo, dopo la benedizione di Don Angelo Roncelli. Nonostante i sentieri un po’ bagnati, il gruppo ha affrontato la sfida con determinazione.

Gli undici partecipanti hanno completato il percorso che comprendeva i passaggi a San Gottardo, via Brione, Sopracornola, Carenno, Chiesa dei Morti, Pertusino, la Dorsale Orobica Lecchese fino alla Passata, Passo della Porta, Rifugio Resegone e Forbesette. Protagonisti Dario Colombo, Donatella Marchetti, Enrico Redaelli, Fabio Manzoni, Francesco Angioletti, Giovanni Molinari, Monia Valsecchi, Orietta Bonanomi, Paolo Ravasio, Simona Bonaiti e Ulisse Colombo.

“Arrivati a Morterone, il comune più piccolo d’Italia, il panorama offriva la vista di prati punteggiati da un gregge di pecore, che da lontano sembravano fiori bianchi. Un altro gruppo di 30 persone ha raggiunto Morterone in auto per camminare e godersi il paesaggio. Ad accoglierli c’era come sempre la signora Antonella Invernizzi, alla quale la Polisportiva ha espresso la più profonda gratitudine per i 19 anni di collaborazione all’evento”.

La giornata è proseguita con un pranzo conviviale alla Trattoria dei Cacciatori, seguito da una sottoscrizione a premi e dalla pesatura della zucca, che quest’anno pesava 6.512 kg, vinta da Margherita. Un grazie speciale va ad Antonella, che da anni organizza la cena con l’agnello offerto dall’Az. Agricola Valsecchi Celeste di Introbio e la tombola.

Un sentito ringraziamento va anche a Mauro Tagliaferri, che riesce sempre a organizzare il gruppo con il sostegno degli amici dell’oratorio oltre che al sindaco Paola Colombo, a Don Angelo per la loro presenza, a Fabrizio Losa per il suo contributo e a tutte le persone che hanno acquistato i biscotti di Telethon. Gerolamo Fontana ha illustrato l’importanza della ricerca e ha invitato tutti a partecipare anche l’anno prossimo. Antonella Invernizzi e Angelo Fontana hanno infine annunciato che la raccolta totale è stata di 980 euro.