Torta “mondiale” di Filippo Valsecchi per l’Oncologia dell’ospedale di Lecco

Un dolce davvero speciale realizzato utilizzando le Arance della Salute Airc

Il giovane pasticciere di Erve ha raccolto l’invito della Polisportiva Monte Marenzo. Il risultato è stato un bel momento di incontro

ERVE – L’aveva promesso ed è stato di parola. Il giovane pasticciere ervese Filippo Valsecchi, poche settimane fa, ha trionfato alla Gelato World Cup insieme alla nazionale italiana. Sull’onda del successo iridato, sabato 27 gennaio, era stato premiato a Monte Marenzo dalla sindaca Paola Colombo e da Angelo Fontana (area sociale Polisportiva) con una reticella di Arance della Salute durante la giornata Airc a sostegno della campagna di prevenzione e cura del cancro.

Da qui la proposta a Filippo di realizzare una torta con le Arance della Salute da offrire poi al personale del reparto di Oncologia e del Day Hospital dell’ospedale Manzoni di Lecco: “Detto fatto. Con l’entusiasmo dei suoi giovani anni e dall’alto della sua professionalità, Filippo si è messo subito al lavoro e ha sfornato una ‘torta mondiale’ destinata agli angeli della corsia che ogni giorno si prendono cura dei malati tumorali” ha raccontato Fontana.

Angelo e Filippo hanno consegnato la torta direttamente in reparto e per qualche minuto si è creata un’atmosfera di serena convivialità, rafforzando un clima di buonumore tanto importante per quanti operano in un luogo che, sovente, è carico di sofferenza: “Ringraziamo tutti i presenti, circa una trentina di persone, in particolare il primario Antonio Ardizzoia, i medici, la caposala Elena Rusconi, gli infermieri e gli operatori, augurando loro di continuare al meglio la loro missione vicino ai malati. La torta con le Arance della Salute di Filippo è stata molto apprezzata e tutti hanno ringraziato per il dolce pensiero firmato da una stella tutta lecchese della pasticceria”.