Presentato in municipio il progetto “Solidarietà in movimento”

Al via la raccolta fondi per donare un nuovo mezzo al servizio di trasporto Icaro

VERCURAGO – Una nuova auto per il servizio Icaro grazie alla generosità degli sponsor del territorio.

E’ questo l’importante obiettivo che il comune di Vercurago si è proposto di raggiungere grazie al supporto di Astra attraverso il progetto “Solidarietà in movimento” presentato oggi, giovedì, in municipio.

“Il servizio Icaro, oltre ad essere molto conosciuto, è fondamentale per Vercurago. Partito il 3 febbraio 1999, compie 20 anni così come il furgoncino donato dal gruppo Alpini da cui tutto ha preso vita” ha detto il sindaco Carlo Greppi.

Per i volontari c’è la necessità di avere un nuovo mezzo per continuare il servizio (totalmente gratuito) di trasporto degli anziani e disabili verso i luoghi di cura.

“In dieci anni di attività abbiamo svolto qualcosa come 3800 servizi – ha detto il coordinatore Angelo Bonanomi -. Oggi il gruppo conta 11 volontari, suddivisi a gruppi di due persone e può contare su due mezzi: un furgone e un’auto”.

E qui si inserisce il progetto di Astra: “Andremo alla ricerca di sponsor per l’acquisto di un mezzo che verrà dato in comodato gratuito per 4 anni, rinnovabili – ha spiegato Luca Fabbri -. Le uniche spese a carico del comune saranno quelle del carburante, il resto è tutto incluso. Il bello di questo progetto è che si concretizza grazie al contributo delle aziende del territorio che avranno lo sponsor sul nuovo mezzo e potranno legare il loro nome a un importante progetto sociale”.

Sarà Donatella Gerosa che, con l’appoggio del comune, andrà a raccogliere i fondi: “L’unica azienda autorizzata a chiedere un contributo è Astra, nella figura di Donatella Gerosa che si presenterà alle aziende dopo aver preso un appuntamento telefonico. Non ci sarà nessun porta a porta” specificano da Astra.

Astra è al suo undicesimo anno di attività e ha già realizzato lo stesso progetto a Olginate, Valgreghentino e Garlate.