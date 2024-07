Casatenovo: il centro di raccolta chiude per i lavori finanziati con il Pnrr

Prevista una settimana di chiusura del centro di raccolta rifiuti

Gli interventi sono volti a migliorare e ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti

CASATENOVO – Il centro di raccolta chiude per lavori. Da lunedì prossimo, 15 luglio e fino al 22 luglio, la piattaforma ecologica sarà chiusa al pubblico perché interessata ad alcuni interventi, finanziati con fondi del Pnrr relativi alla rivoluzione verde e transizione ecologica, volti a migliorare e ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti.

In particolar modo, come sottolineato dal vicesindaco nonché assessore all’Ambiente Lorenzo Citterio, verrà realizzato un nuovo sistema di controllo accessi e di regolazione del flusso di utenza, tramite soluzioni di riconoscimento dell’utenza autorizzata (domestica e non domestica) e installato un nuovo semaforo. Non solo verrà introdotto un sistema di monitoraggio dei rifiuti conferiti, sia in termini di tipologia di rifiuti (tramite “totem” digitale self-service) sia in termini di peso (grazie ad una pesa a ponte interrata per camion ed automezzi operativi e, in previsione, ad una bilancia elettronica per piccoli quantitativi di rifiuti). Il tutto garantendo all’area una copertura con delle telecamere di videosorveglianza, sia interne che esterne. “In chiave di sicurezza, saranno inoltre adeguati la recinzione perimetrale e il cancello automatico, i cassoni interni, nonché l’intera cartellonistica” aggiunge Citterio.

Gli interventi verranno realizzati nelle prossime settimane: l’installazione della pesa comporterà la chiusura temporanea del Centro di raccolta per una settimana.