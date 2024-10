Casatenovo: la comunità Le Orme compie 20 anni, festa il 19 ottobre

La comunità Le Orme è gestita dalla cooperativa Arcobaleno

Sabato 19 ottobre a Villa Facchi la giornata di festa ed emozioni per celebrare l’importante traguardo

CASATENOVO – Una giornata intera di festa per festeggiare i vent’anni di presenza in località Monteregio della comunità riabilitativa “Le Orme”, gestita dalla società cooperativa L’Arcobaleno e parte integrante del dipartimento di Salute Mentale della Provincia di Lecco.

Appuntamento da non perdere sabato 19 ottobre a Villa Facchi per un evento che si preannuncia già ricco di traguardi ed emozioni.

Realizzata in collaborazione tra la Cooperativa L’Arcobaleno, il Comune di Casatenovo e le associazioni casatesi Pro Loco, Sentieri e Cascine, AFCB-Amatori Fotografici Cassina de’ Bracchi, l’iniziativa mira a promuovere sempre di più la cultura dell’inclusione, valorizzando le specificità dei singoli e favorendo la partecipazione attiva di ciascuno alla vita della società.

Il programma prevede l’apertura dei festeggiamenti alle 10.30 di sabato 19 ottobre con il dono alla cittadinanza di una tela realizzata dagli ospiti della struttura. Dopodiché si potrà visitare la mostra fotografica “Uno scatto in avanti”, realizzata dal gruppo di fotografia Extrashooting. Alle 14 avrà il via la caccia al tesoro a squadre per le vie della città (per iscrizioni www.shorturl.at/LaYmQ) mentre alle 17 si terranno la merenda e la premiazione delle squadre vincitrici.

“Per l’amministrazione comunale di Casatenovo, la salute mentale è un tema di grande rilevanza – puntualizzano Gaia Maria Giulia Riva, assessora alle Politiche culturali e Veronica Faltracco, consigliera comunale delegata alle Politiche di integrazione socio-sanitaria -. Nella società attuale il benessere psicologico è sempre più al centro delle sfide quotidiane che molte persone si trovano ad affrontare. Riconoscere e promuovere l’importanza della salute mentale significa non solo offrire sostegno a chi vive situazioni di disagio, ma anche favorire la costruzione di una comunità più inclusiva e solidale. Quando c’è accoglienza, infatti, il disagio psicologico può essere vissuto in modo diverso: sentirsi compresi e supportati aiuta ad affrontare le difficoltà con maggiore serenità e a ritrovare un equilibrio che migliora la qualità della vita di tutti i giorni”.

L’iniziativa di Casatenovo rientra in un anno molto significativo per l’area salute mentale della cooperativa Arcobaleno, che nel 2024 festeggia, oltre ai 20 anni di apertura della comunità Le Orme di Casatenovo, i 25 anni dall’apertura della CPM “Casa del Lago” di Garlate e i 10 anni dall’avvio della prima esperienza di Residenzialità Leggera di tipo 2 “Casa Madre Laura”, a Sartirana a Merate.