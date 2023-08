Casatenovo. Nuovo impianto fotovoltaico per il centro sportivo

Prosegue il programma di efficientamento energetico del patrimonio edilizio del comune

Duplice obiettivo: contenere la spesa corrente comunale per i consumi e riduzione delle emissioni

CASATENOVO – Prosegue il programma di efficientamento energetico del patrimonio edilizio del Comune di Casatenovo. Dopo il completamento nell’ultimo anno degli interventi sul municipio (serramenti e vetrate), le nuove caldaie della scuola primaria di via Giovenzana e gli ambulatori di via Garibaldi, ora gli sforzi si sono concentrati sul centro sportivo comunale di via Volta.

“Sono terminati nei mesi scorsi i lavori per il nuovo impianto di riscaldamento della palestra dai quali ci attendiamo importanti risultati in termini di minor consumo e, sicuramente, minori emissioni, che seguivano il rifacimento della Tensostruttura ai fini di maggior efficienza termica – hanno spiegato l’assessore Daniele Viganò e il consigliere Francesco Sironi -. Ora sarà la volta di un nuovo impianto fotovoltaico. Su questo progetto indirizziamo circa 90.000 Euro per pannelli fotovoltaici con accumulo che verranno posizionati sull’edificio degli attuali spogliatoi, intervento per il quale è stato già conferito incarico di progettazione e le risorse sono già stanziate e a disposizione. I pannelli andranno ad assommarsi all’impianto fotovoltaico previsto per la nuova struttura che verrà realizzata (impianto già finanziato nell’ambito del 1.260.000 Euro per il nuovo lotto del centro sportivo)”.

Gli investimenti sull’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico proseguiranno con regolarità e nuovi stanziamenti per il prossimo anno, con il duplice obiettivo di contenere la spesa corrente comunale per i consumi (che già risente degli aumenti legati all’inflazione) e la riduzione delle emissioni.