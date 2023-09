Cernusco, cittadinanza onoraria all’Arma con il concerto della Fanfara

Tanti applausi ed emozioni venerdì sera in piazza per il concerto della Fanfara del 3° Reggimento della Lombardia

Prima dell’esibizione musicale è stata conferita la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri

CERNUSCO – Il concerto della Fanfara del 3° Reggimento della Lombardia ha suggellato la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri. Pubblico delle grandi occasioni venerdì scorso in piazza a Cernusco per l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro Toto e organizzata, in ogni dettaglio, dall’assessore Antonio De Luca.

Oltre ai rappresentanti del Comune, erano presenti il Prefetto Sergio Pomponio, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Alessio Carparelli, il capitano della Compagnia di Merate, da poche settimane entrato in servizio in città, Giovanni Casamassima, il comandante della stazione dei carabinieri di Merate Edonio Pecoraro, il comandante della Guardia di Finanza di Cernusco Pasquale d’Aloia, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, i sindaci del Meratese e il sindaco del Consiglio sovracomunale dei ragazzi (Cernusco, Osnago, Lomagna e Montevecchia) Filippo Tagliano, gli agenti della Polizia locale e i rappresentanti dell’associazione nazionale dei Carabinieri, degli Alpini e dei Vigili del Fuoco.

Il concerto della Fanfara, diretta dal maresciallo capo Andrea Bagnolo, non ha deluso le aspettative deliziando il pubblico con brani legati alla tradizione militare, come “La Fedelissima”, “Il Silenzio” o la “Radetzky Marsch”; le intramontabili colonne sonore di Ennio Morricone; la conosciutissima ouverture del Barbiere di Siviglia di Rossini e l’inno di Mameli, intonato per chiudere l’evento.

L’esibizione musicale dei trenta musicisti della Fanfara, nata nel 1820 poco dopo la fondazione del corpo dei Carabinieri Reali, è stata preceduta dalla consegna al colonnello Alessio Carparelli da parte del sindaco Gennaro Toto e del sindaco dei ragazzi Filippo Tagliano della cittadinanza onoraria, rappresentata da un’elegante pergamena incorniciata.

Il primo cittadino ha ribadito le motivazioni alla base di questo solenne riconoscimento, sancito anche dal consiglio comunale nella seduta del 31 agosto, evidenziando che questo gesto voleva rappresentare “un abbraccio all’Arma dei Carabinieri da parte della comunità cernuschese, a tutti quegli uomini e quelle donne che, svolgendo il loro lavoro, garantiscono legalità e sicurezza nella nostra nazione”. Soddisfatto il comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco che ha rimarcato l’importanza del legame tra l’Arma e il territorio.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sponsorizzazione della ditta Ulteria di Cernusco.