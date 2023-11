Cfpa di Casargo, premiati gli allievi del corso pizza extrascolastico

Il presidente Silverij: “Esperienza nuova che ci ha dato soddisfazioni, da ampliare e riproporre”

Protagonisti della serata gli alunni: Leonardo Zucchi, Samuel Tenca, Gabriel Gambrotto, Matteo Alborghetti, Cristian Cestari e Tobia Riganti

CASARGO – Un evento speciale quello che si è tenuto ieri sera, martedì, al Cfpa di Casargo, dove sono stati messi alla prova e premiati, i sei allievi di seconda e terza, protagonisti di un corso extradidattico dedicato al mondo delle farine e in particolar modo a quello della pizza.

Leonardo Zucchi, Samuel Tenca, Gabriel Gambarotto, Matteo Alborghetti, Cristian Cestari e Tobia Riganti con i docenti Roberto Civiello e Mario Sciacchitano hanno svolto 11 lezioni per un totale di circa 50 ore tra teoria e pratica.

Ieri sera, un’ampia giuria li ha “testati” assaggiando le loro pizze, che si sono rivelate dei veri e propri piatti gourmet. A tutti è stato consegnato un diploma e una pala per pizza. Presenti anche le famiglie dei ragazzi che hanno frequentato il corso hanno potuto gustare le prelibatezze realizzate dai sei alunni.

“Il corso ha visto una parte teorica e una pratica – ha spiegato il docente Roberto Civiello – Siamo stati agevolati dal fatto che i sei ragazzi, facendo già panificazione e pasticceria, sono in possesso di una buona preparazione di base legata al grano, all’arte molitoria e ai vari processi legati alle farine. Nella parte pratica invece, sono partiti da zero, e oggi sono in grado di stendere una piazza, con un’idratazione anche alta, quindi più difficile, sapendola gestire con i forni. Infine, abbiamo permesso ai ragazzi di esprimere la propria fantasia nell’utilizzo di ingredienti, con il vincolo di usarne uno di scarto, sottolineando così la filosofia della riduzione degli sprechi in cucina”.

Soddisfazione per quanto svolto da parte del direttore del Cfpa di Casargo Marco Cimino e del presidente Francesco Maria Silverij, con quest’ultimo che nel suo intervento ha evidenziato: “Anche per noi è stata un’esperienza nuova che ci ha dato soddisfazioni. A parte l’impegno messo dai ragazzi, ben seguiti dai docenti, questo corso extradidattico ci ha ben colpiti e valuteremo insieme al direttore Cimino la possibilità di riproporre e ampliare l’esperienza anche noi prossimi anni. Ringrazio inoltre le famiglie presenti, un gesto apprezzato che dimostra attaccamento non solo all’educazione dei propri ragazzi ma anche a questa scuola”.

Presente alla serata anche Mattia Micheli, vice presidente della Provincia di Lecco, il quale ha dichiarato: “Qui formiamo i ragazzi a un futuro importante e strategico per il nostro territorio. La vicinanza dell’ente Provincia a Casargo è dovuto e doveroso affinché il Cfpa formi i ragazzi per il loro futuro e per quello del nostro territorio. Una missione importante che possiamo compiere anche grazie al sostegno delle famiglie che ringrazio”.

L’iniziativa del corso pizza è stata promossa dall’azienda 5 Stagioni del mulino Agugiaro & Figna rappresentata da Enrico Zanon, in collaborazione con il Cfpa di Casargo e le aziende Didopack presente con Carmine di Domenico, Inox Professional di Rosa Meco e Lilly Codroiro di Matteo Margarit. Alla serata erano inoltre presenti l’ex docente del Cfpa di Casargo lo chef Ciro Vitiello, lo chef Luigi Gandola e la restaurant manager Camilla Panzeri.