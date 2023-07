Colico. Nuova caserma dei Carabinieri, altro step: affidati i lavori

Cantieri operativi in autunno: gli interventi dureranno un anno e mezzo

“La caserma servirà cinque Comuni e avrà ricadute significative sulla sicurezza dei cittadini”

COLICO – Affidati i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Colico, di cui a metà maggio era stato approvato il progetto esecutivo. Con la conclusione delle procedure di gara da parte di Comunità Montana Valsassina, si è chiuso l’iter progettuale e burocratico.

Mostra soddisfazione il sindaco Monica Gilardi: “Si tratta del compimento di un punto essenziale del mandato di questa Amministrazione. Un obiettivo fortemente voluto, che avrà ricadute significative sulla sicurezza dei cittadini. Siamo grati a tutti gli enti pubblici e al privato coinvolti, che sono stati interlocutori sensibili a questo tema”.

L’opera, per un quadro economico di oltre 3 milioni e mezzo di euro, è cofinanziata da Regione Lombardia, Comune di Colico, Comunità Montana, Comune di Dervio, Comune di Valvarrone e da contributi privati.

La struttura, disposta su due piani più seminterrato, sorgerà in via La Madoneta e sarà dotata di sala d’attesa, guardiola, armeria, uffici, e rimesse per le auto di servizio, nonché di quattro appartamenti e alloggi per i militari.

“La nuova caserma – spiega il vicesindaco con delega alle opere strategiche Davide Ielardi – sarà a servizio di cinque Comuni, un territorio ampio 130 chilometri quadrati, con un’elevata presenza di turisti e villeggianti, oltre ai 12.000 residenti. Siamo molto soddisfatti dei frutti concreti di una buona sinergia tra enti, volta al bene del territorio. Consegneremo ai cittadini un’opera indispensabile e adatta ad assicurare adeguati livelli di tutela”.

L’avvio del cantiere è previsto per l’autunno 2023 e la durata stimata dei lavori è di un anno e mezzo.