Colle: torna la sagra di San Rocco. Sospeso il palio degli asinelli

Appuntamento dal 13 al 16 agosto a Ravellino con l’attesa sagra di San Rocco

Quest’anno non si terrà però il tradizionale palio degli asinelli: “Per tempi tecnici ristretti non è stato infatti possibile portare a termine la procedura normativa recentemente richiesta”

COLLE BRIANZA – Torna anche quest’anno, seppur privata della tradizionale corsa degli asinelli, l’attesa sagra di San Rocco in programma da oggi, martedì 13 a venerdì 16 agosto a Ravellino, frazione di Colle Brianza.

Si comincia questa sera, martedì, alle 20 con la processione dalla Piazza della Cappelletta con la benedizione dei campi e, a seguire la messa della Cappelletta. Il 14 agosto, dalle 20, lettura animata a cura dei volontari di Nati per leggere della biblioteca con gran finale con la tombolata.

A Ferragosto invece, festa dell’Assunta, appuntamento con l’atteso pellegrinaggio – fiaccolata che avrà come particolare intenzione di preghiera la pace in Terra Santa, in Ucraina e nel mondo. Il programma prevede il ritrovo alle 15.30 n Piazza della chiesa di Ravellino e partenza a piedi, alle 16 il momento di preghiera nella chiesa del Campanone e accensione della Fiaccola, alle 16.45 l’arrivo e la sosta a Piecastello, alle 17.15 la riflessione davanti alla chiesa di San Martino a Bestetto, alle 17.40 la sosta al cimitero di Ravellino e preghiera per i defunti e infine, alle 18, l’arrivo della Fiaccola al campo sportivo di Ravellino e la messa presieduta dal parroco don Alberto Pirovano. Al canto del “Gloria” verranno lanciati palloncini colorati con un saluto e una preghiera di pace.

Venerdì 16, solennità di San Rocco, patrono di Ravellino, verrà celebrata la messa alle 10 con benedizione, distribuzione dei panini e benedizione dei cani.

Sospeso, quest’anno, il tradizionale palio con gli asinelli in programma al pomeriggio. “Per tempi tecnici ristretti non è stato infatti possibile portare a termine la procedura normativa recentemente richiesta” spiegano gli organizzatori che stanno già pensando all’evento per il prossimo anno e per il pomeriggio del 16 agosto, dopo la processione con la statua di San Rocco per le vie del paese, propongono in Piazza 4 Novembre alle 17.30 lo spettacolo curato dal Mago Comico Magic World. per grandi e bambini.

Per tutti i giorni della festa, al campo sportivo, sarà aperto il bar cucina dalle 19. Il 15 agosto dalle 21 concerto con Surfin’Claire and the whusky rockers mentre il 16 agosto spazio all’orchestra Michele Bove.