Dopo tanta sfortuna, la società PerSport di Colico travolta dalla generosità

Dopo un guasto al pullmino e due furti nel giro di pochi giorni, l’associazione scrive a Babbo Natale

“È stato bello e sorprendente verificare quanti ci vogliano bene e desiderano esserci di aiuto”

COLICO – Non poteva esserci un inizio anno migliore per la società sportiva PerSport di Colico che, dopo un dicembre decisamente sfortunato, è stata travolta da un mare di generosità. La realtà PerSport SSD nasce nel 2014 per iniziativa di Matteo Migliavacca, istruttore di vela Fiv, appassionato di sport all’aria aperta, esperto di promozione sportiva in particolare presso i giovani, responsabile Fiv per la formazione in XV Zona (Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) e per anni tecnico nazionale della classe RS Feva.

La società, che propone corsi di vela ma non solo, di rientro dall’ultima trasferta stagionale ha subito un importante guasto alla ruota destra del rimorchio porta-barche. Fortunatamente non c’è stato nessun danno importante, ma è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi per riportare tutto a casa e la riparazione è stata costosa.

“Come se non bastasse – racconta Matteo Migliavacca – poche tempo dopo, per ben due volte, sconosciuti si sono introdotti nella nostra auletta/ufficio scassinando la serratura e portando via un po’ di tutto. Non ci siamo fatti spaventare, ma la delusione è stata forte”.

I ladri hanno portato radio (VHF e PMR), due fotocamere e una videocamera, il monitor del computer, la macchina del caffè, cerate e abbigliamento tecnico, bozzellame e cordame vario, un coltello tecnico, orologi: “Oggetti che una volta rivenduti avranno fruttato poche centinaia di euro, mentre noi il tutto si è tradotto in migliaia di euro di danni. In una stagione nella quale già stavamo facendo fatica a chiudere i conti in pareggio, per noi è stata una bella botta”.

L’associazione PerSport, però, non si è scoraggiata e la vigilia di Natale ha scritto una lettera a Babbo Natale (https://mailchi.mp/per-sport.it/lettera) con l’elenco di tutto l’occorrente per continuare a portare avanti l’attività sportiva rivolta ai bambini e ai ragazzi. La risposta è stata davvero commovente… nella giornata del 4 gennaio scorso in tanti si sono recati presso la sede della società sportiva “portando il proprio dono”.

“Grazie di cuore a tutti quanti hanno partecipato e contribuito a vario titolo alle iniziative per raccogliere fondi per riacquistare quel che ci è stato rubato lo scorso mese. Tra piccoli acquisti, donazioni, erogazioni liberali e qualche oggetto ricevuto in regalo dovremmo riuscire a rimettere tutto a posto – ha concluso Matteo Migliavacca ringraziando tutti -. È stato bello e sorprendente verificare quanti ci vogliano bene e desiderano esserci di aiuto in questo momento un po’ difficile”.