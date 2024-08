‘E…state con noi 2024’: la campagna della Polizia di Stato fa tappa a Colico

Venerdì 6 settembre affrontato il tema della sicurezza stradale

In Piazza Garibaldi il Pullman Azzurro della Polizia Stradale per sensibilizzare gli utenti della strada, soprattutto i giovani

COLICO – Nella cornice delle iniziative per promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile, la campagna itinerante della Polizia di Stato, dal nome “E…state con noi 2024” raggiungerà anche Colico, nella giornata di venerdì 6 settembre.

In Piazza Garibaldi, per l’intera giornata, stazionerà il Pullman Azzurro, vera e propria aula scolastica multimediale destinata alla sensibilizzazione, in particolare dei giovani, sul delicato tema della sicurezza stradale.

Gli operatori della Polizia Stradale divulgheranno una serie di messaggi fondamentali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, evidenziando i rischi che il mancato rispetto delle norme che regolano la circolazione comporta.

Un vero e proprio percorso formativo per la cittadinanza, alla presenza dei mezzi più rappresentativi della Polizia.

“Un sentito ringraziamento a tutte le donne e tutti gli uomini della Polizia di Stato per il loro costante impegno a tutela dei cittadini…e anche per aver scelto Colico come tappa di questa campagna”, commenta l’Amministrazione comunale.