Gratta e Vinci milionario al Bar La Fiorita di Olginate

La vincita risale allo scorso mercoledì 28 agosto

Il fortunato si è portato a casa 2 milioni con un biglietto da 20 euro

OLGINATE – La dea bendata questa volta ha baciato il paese di Olginate dove un fortunato si è intascato la bellezza di 2 milioni di euro grazie a un “Gratta e Vinci”. Il tagliando da 20 euro è stato acquistato all’interno del Bar La Fiorita della famiglia Martinoli. Già ristorante, lo storico locale situato in via Milano, in frazione Capiate, ha festeggiato la cospicua vincita anche se al momento non è dato sapere chi sia il fortunato.

Il bar, situato in una zona di forte passaggio, ogni giorno vende molti Gratta e Vinci, la vincita risale allo scorso mercoledì 28 agosto. Il biglietto vincente, dal costo di 20 euro, fa parte della serie “Il Miliardario Maxi”. In paese è già partita la “caccia al vincitore”, sempre ammesso che sia della zona… di sicuro 2 milioni di euro sono una cifra in grado di cambiare la vita!