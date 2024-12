Lariofiere si trasforma: arriva il Parco di Natale per un’esperienza magica

Dal 21 dicembre al 6 gennaio, un evento per tutte le età con attrazioni, laboratori e spettacoli

ERBA – Dal 21 dicembre al 6 gennaio, il Centro Espositivo Lariofiere di Erba si trasformerà in un incantevole Parco di Natale, offrendo un’esperienza unica per grandi e piccini. L’iniziativa, pensata per celebrare il periodo più magico dell’anno, promette di regalare emozioni e momenti di gioia attraverso una vasta gamma di attrazioni e attività.

Il Parco di Natale è stato concepito come uno spazio di svago e condivisione, dove il divertimento si unisce all’importanza di creare un ambiente inclusivo. Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere, ha sottolineato l’impegno della Fondazione nel proporre iniziative che incontrino il favore della comunità, dichiarando: “L’offerta del Parco di Natale rappresenta un’occasione di intrattenimento ludico al coperto, con la possibilità di accedere a tutte le animazioni per il tempo che il visitatore desidera”.

Tra le attrazioni principali, il pubblico potrà godere della Casa di Babbo Natale, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, giostre per bambini, presepi, un mercatino di Natale con proposte artigianali e idee regalo, oltre a spazi immersivi e spettacoli di luce. Una delle novità di quest’anno è La Fabbrica del Cioccolato, uno spazio tematico che offre laboratori e degustazioni di cioccolato dall’Italia e dal mondo.

Daniele Brunati, Presidente del Consorzio Como Turistica, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con Lariofiere, evidenziando l’introduzione de Gli Alberi Parlanti, un’attrazione che trasforma grandi tronchi in voci narranti e cantanti, offrendo al pubblico l’emozione di ascoltare storie natalizie.

Il Parco di Natale non è solo un luogo di divertimento, ma anche un’opportunità per vivere l’arte e la cultura. Tra le proposte culturali, un’esposizione digitale dedicata alla “Natività” di Federico Barocci, capolavoro del tardo Rinascimento, offrirà ai visitatori un percorso tra arte e spiritualità.

L’ingresso al Parco di Natale prevede diverse opzioni tariffarie, con pacchetti famiglia e sconti per associazioni e organizzazioni di volontariato. L’evento si svolgerà presso il Centro Espositivo Lariofiere, situato in viale Resegone a Erba. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.ilparcodinatale.com.