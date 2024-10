2 ottobre, oggi si celebra la Festa dei Nonni. Auguri a tutti!

Ricorrenza civile istituita dal Parlamento italiano nel 2005

Il giorno scelto combacia con il ricordo liturgico degli angeli custodi

LECCO – Oggi, mercoledì 2 ottobre, si celebra la Festa dei Nonni. Si tratta di una ricorrenza civile istituita dal Parlamento italiano con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 “quale momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

Il giorno scelto combacia con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario cattolico, che secondo la tradizione accompagnano le persone nella vita, guidandole e aiutandole nei momenti di difficoltà.

La Festa dei Nonni è un giorno per rinforzare il legame tra le generazioni. Costruire una rete con diverse generazioni impedisce la solitudine in età più avanzata. I nonni sono patrimonio da preservare e da valorizzare e anche noi dedichiamo i nostri più sentiti auguri in questa giornata di festa.