25 novembre. Nell’atrio del Fiocchi una panchina rossa: “Creiamo cultura e rispetto”

Circa 400 studenti sono stati coinvolti in un progetto di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne

Incontro in Camera di Commercio e inaugurazione della panchina rossa nell’atrio della scuola

LECCO – In occasione della settimana e della giornata dedicata al Contrasto della violenza sulle donne, l’Istituto Fiocchi è stato scelto per l’installazione di una panchina rossa offerta dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile Como Lecco – Camera di Commercio.

Nella mattinata di oggi, venerdì, le studentesse e gli studenti del Fiocchi hanno incontrato presso la Camera di Commercio di Lecco – esponenti del mondo economico, politico e sociale per confrontarsi sul tema della violenza di genere. Erano presenti il Presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, Dottor Marco Galimberti, la referente per i progetti legalità e Pari opportunità nelle scuole, Avv. Monica Rosano, la Presidente del Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile Como-Lecco, Dott.ssa Arianna Augustoni referente progetti strategici CCIAA Como Lecco, la Consigliera Pari opportunità della Provincia di Lecco, Dott.ssa Marianna Ciambrone, il Dirigente scolastico dell’IIS P. A. Fiocchi prof. Gianluca Mandanici e la coordinatrice del progetto per l’IIS P. A. Fiocchi, Prof.ssa Mariarosaria Di Palma.

Gli studenti hanno esposto le loro considerazioni e le loro domande su un fenomeno sociale erroneamente raccontato come delitto passionale, ma il cui nome fa rabbrividire solo a pronunciarlo: il femminicidio.

“In questi giorni la partecipazione corale degli studenti li ha visti impegnati in attività diverse – fanno sapere dall’istituto – la creazione di un questionario che è stato somministrato a tutta la comunità scolastica, lavori grafici per comunicare l’orrore del femminicidio e la forza e la cultura della libertà, l’interpretazione di storie e commenti di poesie, la realizzazione di una pagina di giornale, la presentazione di un vocabolario dal lessico appropriato, la confezione di simboli (origami di farfalle rosse), l’analisi di canzoni che evidenziano comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti delle donne. Questa sperimentazione ha permesso agli studenti di osservare come una società che si vanta di essere culturalmente preparata e aperta, può nascondere invece una realtà discriminante e misogina. Una società in cui i commenti indesiderati, i gesti, le avances persistenti sono viste come azioni normali perché l’uomo è “cacciatore” e la donna “preda” “.

Il progetto realizzato dalle varie classi è stato guidato dalla referente di Educazione Civica dell’Istituto, la Prof.ssa Di Palma, con il fondamentale supporto dei colleghi dell’IIS Fiocchi. L’enfasi su sensibilizzazione e prevenzione, elementi chiave di questo lavoro, acquista ulteriore rilevanza alla luce dei recenti e gravi avvenimenti di cronaca.

Sono circa 400, studentesse e studenti, che hanno contribuito attivamente alla realizzazione dello spazio all’interno dell’atrio della scuola, da dedicare alla panchina rossa (dipinta dai ragazzi dell’indirizzo grafico) con l’intento di creare un luogo dove fermarsi a pensare, dove riflettere: per evidenziare che le donne non dovranno più difendersi, se l’uomo smantella ed elimina quella comoda sottocultura del possesso.

Il Dirigente scolastico, prof. Gianluca Mandanici, ha commentato: “È fondamentale rendere i giovani consapevoli e insegnare loro a gestire sentimenti come la rabbia, la gelosia e l’ossessione del possesso. Questo è cruciale per educarli al rispetto del partner e delle libertà individuali di ciascuno”.